Renúncia quaresmal de Setúbal vai apoiar famílias afetadas pela calamidade

A renúncia quaresmal da Diocese de Setúbal será totalmente destinada ao apoio das pessoas e famílias mais afetadas pela situação de calamidade que atinge a região.

Na mensagem que dirige à diocese, D. Américo Aguiar sublinha que a partilha quaresmal deve traduzir-se numa resposta concreta de proximidade, solidariedade e compromisso, através das estruturas sociocaritativas diocesanas, para que a ajuda chegue “de forma justa, próxima e transformadora” a quem mais precisa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Será integralmente orientada para o apoio às pessoas e famílias mais afetadas por esta situação de calamidade que atravessamos. Por meio das estruturas sócio caritativas da Diocese, procuraremos que a vossa partilha chegue de forma justa, próxima e transformadora àqueles que mais necessitam”, indica.

O bispo de Setúbal apresenta a Quaresma como “um tempo santo, quarenta dias de graça”, oferecido por Deus como caminho de conversão, renovação interior e regresso ao essencial da fé cristã. O gesto de receber as cinzas é recordado como um apelo cheio de esperança — “Convertei-vos e acreditai no Evangelho” — que revela um Deus que “nunca Se cansa de nos procurar”.

O cardeal destaca os três pilares tradicionais da Quaresma — oração, jejum e esmola — como meios espirituais indispensáveis à vida cristã. A oração, afirma, é “o respirar da alma” e um convite a redescobrir o silêncio num mundo marcado pela pressa e pela dispersão, permitindo que a Palavra de Deus ilumine as feridas e decisões da vida. O jejum, por sua vez, é apresentado não apenas como privação de alimentos, mas como renúncia a atitudes que afastam de Deus e dos irmãos, como o orgulho, a indiferença, a violência nas palavras e o egoísmo. A esmola surge como o gesto concreto de quem reconhece no outro um irmão, não dando apenas do que sobra, mas partilhando do que é e do que tem.

Inspirado pela Mensagem para a Quaresma do Papa Leão XIV, D. Américo Aguiar propõe de forma particular uma abstinência muitas vezes esquecida: o jejum das palavras que ferem.

O bispo desafia os fiéis a “desarmar a linguagem”, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, à calúnia e ao falar mal de quem está ausente, para dar lugar a palavras de esperança, reconciliação e paz. Este apelo estende-se à vida familiar, aos locais de trabalho, às redes sociais, aos debates públicos, aos meios de comunicação e às próprias comunidades cristãs.

“Aprendamos, pelo contrário, a medir as palavras e a cultivar a gentileza: na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates públicos, nos meios de comunicação, nas nossas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio poderão dar lugar a palavras de esperança, de reconciliação e de paz. Também este é um jejum que agrada a Deus e que transforma o mundo a partir do coração humano”, aponta.

A mensagem é escrita no contexto da Visita Pastoral às paróquias da Costa da Caparica e da Trafaria, no concelho de Almada. O contacto direto com as comunidades reforça, segundo o cardeal, a consciência de que a Igreja é chamada a caminhar unida, sustentando-se mutuamente na fé e na caridade, sobretudo nos momentos de maior provação. A palavra “Juntos” surge como eixo central da reflexão, lembrando que a Quaresma não é um caminho solitário, mas profundamente comunitário.

Evocando a Sagrada Escritura, D. Américo Aguiar recorda que a conversão não se limita à consciência individual, mas envolve também o estilo das relações, a qualidade do diálogo e a capacidade de escutar o clamor dos pobres e da terra.

Neste horizonte, a renúncia quaresmal ganha um sentido ainda mais forte: “Renunciar, na Quaresma, não é perder — é multiplicar”, escreve, sublinhando que o pouco oferecido por cada um pode tornar-se muito quando passa pelas mãos de Deus.

A concluir, o bispo de Setúbal convida todas as paróquias, comunidades religiosas, movimentos e serviços diocesanos a viverem intensamente este tempo, na liturgia, na caridade organizada, na atenção aos mais frágeis e na criatividade pastoral. Confia ainda o caminho quaresmal da Diocese à intercessão de Maria, Mãe da Esperança, desejando a todos uma santa caminhada rumo à Páscoa do Senhor.