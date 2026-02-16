Leão XIV denuncia desigualdades no acesso à saúde pública num "mundo dilacerado por conflitos

O Papa lamenta que a proteção da vida e da saúde estejam comprometidas pela utilização de "enormes recursos económicos, tecnológicos e organizacionais" para a produção de armas e outros engenhos bélicos.

A denúncia foi feita, nesta segunda-feira, durante uma audiência aos participantes da Assembleia Plenária da Academia Pontifícia para a Vida, dedicada ao tema “Saúde para Todos, Sustentabilidade e Equidade” (Healthcare for All, Sustainability and Equity).

Leão XIV destacou as "enormes desigualdades" no acesso à saúde pública e à prevenção num "mundo dilacerado por conflitos", fatores que perturbam a esperança de vida das pessoas.

“Infelizmente, hoje não podemos ignorar as guerras, que envolvem instalações civis, incluindo hospitais, e constituem o ataque mais absurdo dirigido pelo próprio homem contra a vida e a saúde públicas.", disse o Papa.

"Afirma-se frequentemente que a vida e a saúde são valores igualmente fundamentais para todos, mas esta afirmação é hipócrita se ignorarmos simultaneamente as causas estruturais e as escolhas operacionais que determinam as desigualdades”, denunciou o pontífice. “Apesar das declarações e proclamações, na realidade, nem todas as vidas são igualmente respeitadas, e a saúde não é protegida ou promovida de igual forma para todos”.

O Papa considera que o conceito de “Saúde única” (One health) pode ser útil como base para uma abordagem global, multidisciplinar e integrada das questões de saúde.

“Traduzida em ação pública, a “Saúde única” exige a integração da dimensão da saúde em todas as políticas (transportes, habitação, agricultura, emprego, educação, etc.), na consciência de que a saúde se constrói no cruzamento de todas as dimensões da vida social”. Por isso, “precisamos de reforçar a nossa compreensão e prática do bem comum, para que este não seja negligenciado sob a pressão dos interesses particulares, individuais e nacionais”, frisou.

Para Leão XIV, o bem comum — que constitui um dos princípios fundamentais do pensamento social da Igreja — “corre o risco de permanecer uma noção abstrata e irrelevante se não reconhecermos que está enraizado na prática concreta das relações estreitas entre as pessoas e nos laços vividos entre os cidadãos”. Além disso, o bem comum “é o solo fértil no qual pode crescer uma cultura democrática que fomente a participação e seja capaz de combinar eficiência, solidariedade e justiça”, concluiu.