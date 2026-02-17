Bispo de Bragança-Miranda apela a uma Quaresma vivida “da esperança à caridade”

O bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, convida os fiéis a viverem a Quaresma e a Páscoa de 2026 como um verdadeiro caminho de conversão, esperança e caridade, centrado no mistério pascal de Jesus Cristo.

Na sua mensagem quaresmal, o prelado sublinha que este percurso deve ser feito “com todos, sem exceção e fraternalmente”, assumindo-se como um tempo forte da vida da Igreja. “É em Igreja e com alegria que nos propomos percorrer o itinerário da Quaresma e Páscoa, para nos centrarmos no mistério central da nossa fé”, escreve.

Olhar atento às fragilidades humanas

O bispo recorda que o caminho da vida de cada pessoa é marcado pelas relações, pelo contexto e pelas circunstâncias concretas, trazendo para o centro da reflexão várias realidades de sofrimento. “Recordamos as crianças que vivem no abandono e na ausência de afetos; trazemos no coração os jovens que experimentam a incerteza relativa ao futuro”, afirma.

Na mensagem são também lembradas as famílias em risco de separação, os idosos que vivem a solidão e a rejeição, os doentes, os enlutados, os reclusos e os hospitalizados, bem como os leigos, religiosos, diáconos e sacerdotes que procuram novos caminhos pastorais para as comunidades cristãs.

D. Nuno Almeida manifesta ainda particular proximidade para com as vítimas das recentes intempéries no Centro de Portugal, assegurando comunhão com os governantes, profissionais de saúde e forças de segurança, “dando as mãos pelo bem de todos”.

Quaresma: tempo de conversão e caridade concreta

Para o responsável pela diocese transmontana, é fundamental reconhecer que a vida cristã está ancorada em Jesus Cristo, Crucificado e Ressuscitado, centro e sentido de toda a existência. “O itinerário da Quaresma aparece-nos como um rumo de esperança, que nos leva sempre a passos e gestos concretos de caridade”, sublinha.

Neste contexto, destaca-se o apelo a uma conversão pessoal, pastoral e missionária, vivida através da oração, da partilha e do reencontro consigo próprio.

Iniciativas solidárias e pastorais

Entre as iniciativas anunciadas, o ofertório das eucaristias do primeiro Domingo da Quaresma (21 e 22 de fevereiro) reverte a favor das vítimas das intempéries da Zona Centro. Já a renúncia quaresmal, entregue no Domingo de Ramos, destina-se a ajudar o Carmelo de Moncorvo, concretamente na substituição urgente das janelas.

A Comissão Diocesana da Pastoral Litúrgica propõe a dinâmica quaresmal “Da Esperança à Caridade”, convidando cada cristão, família e comunidade a renovar a fé batismal num caminho de conversão, discipulado e apostolado.

Jovens, Palavra de Deus e sinodalidade

O Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil mantém a proposta da “Lectio Divina”, com a leitura orante do Evangelho dos cinco domingos da Quaresma, envolvendo os grupos de jovens das Unidades Pastorais e dos movimentos.

Está igualmente agendada a Jornada Diocesana de Formação, no primeiro sábado da Quaresma, 21 de fevereiro, subordinada ao tema “Unidades Pastorais com expressão ativa de Sinodalidade”.

Apelo final à perseverança no bem

Na parte final da mensagem, D. Nuno Almeida dirige-se também aos que vivem indiferentes ou afastados da comunidade cristã, deixando um apelo claro à perseverança: “Não nos cansemos de fazer o bem; porque a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido” (Gl 6, 9-10).

O bispo conclui desejando que cada fiel se disponha, em atitude de peregrino, à conversão pessoal, pastoral e missionária, confiando este caminho à Senhora das Graças e a São Bento, para que a Igreja diocesana seja cada vez mais “uma Igreja sinodal e samaritana”, passando sempre “da esperança à caridade”.