Bispo de Portalegre-Castelo Branco apela a uma Quaresma de gratidão, mansidão e confiança

O bispo de Portalegre-Castelo Branco, D. Pedro Fernandes, convida os fiéis a viverem estes quarenta dias como uma oportunidade de paragem, reencontro com Cristo e reorganização da vida pessoal e comunitária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na mensagem pastoral, o prelado sublinha que a Quaresma é um tempo favorável para recentrar a vida no essencial, no mistério de um Deus de amor que, em Jesus Cristo, transforma a morte em vida e restaura as relações humanas e espirituais.

D. Pedro Fernandes destaca ainda a necessidade de recuperar a unidade interior, relacional e espiritual, através de uma vivência integrada do jejum, da partilha e da oração.

Inspirando-se na mensagem do Papa Leão XIV para este tempo litúrgico, o bispo propõe um caminho de conversão marcado pela qualidade da comunicação consigo próprio, com os outros e com Deus.

Jejum: menos ruído, mais gratidão

Perante os desafios sociais e o clima de incerteza atual, D. Pedro Fernandes apela a um jejum que vá além da dimensão alimentar, convidando à redução de tudo o que constitui “ruído” na vida quotidiana. Entre as propostas concretas, destaca um uso mais moderado das redes sociais, um ritmo de vida menos acelerado e um jejum de palavras que ferem e dificultam a comunicação.

Segundo o bispo, este exercício deve conduzir a uma maior gratidão e esperança, ajudando cada pessoa a reconhecer o bem presente na sua vida e a escutar a voz de Deus que chama à dignidade e ao amor.

Partilha: contra a ira, a mansidão

Na dimensão da partilha, o bispo alerta para o clima de agressividade, polarização e discursos de ódio que marca o mundo atual, defendendo a mansidão como resposta cristã à violência e à exclusão.

Neste contexto, anuncia que a renúncia quaresmal da diocese será destinada, em partes iguais, ao fundo social diocesano, para apoio a situações de pobreza e às vítimas das recentes tempestades em Portugal, e às populações afetadas pela pobreza e pela violência na Terra Santa, nomeadamente em Gaza e noutras regiões da Palestina. A ajuda internacional será canalizada através do Patriarcado Latino de Jerusalém.

O bispo sublinha que a onda de solidariedade gerada em resposta às calamidades recentes demonstra que a solidariedade pode prevalecer sobre a indiferença.

Oração: vencer o medo com confiança

Na terceira dimensão, a oração, D. Pedro Fernandes afirma que o medo continua a ser um dos grandes desafios do mundo contemporâneo, gerando fechamentos e relações defensivas. A oração, refere, deve ajudar a libertar dessas posturas, promovendo a confiança, a escuta e a abertura ao outro.

O bispo convida ainda a valorizar os tempos de silêncio, a leitura da Palavra de Deus, com especial atenção aos Evangelhos e às cartas de São Paulo.

Na conclusão da mensagem, D. Pedro Fernandes lança um desafio direto aos fiéis: avaliar a qualidade da própria comunicação e deixar que o jejum, a partilha e a oração conduzam a uma verdadeira conversão, equilibrando os “menos” e os “mais” que ajudam a crescer na gratidão, na mansidão e na confiança, em caminho para a Páscoa.