Bispo de Viseu convida fiéis a viver a Quaresma “com alegria e esperança”

O bispo de Viseu, D. António Luciano, apela a uma vivência intensa da Quaresma como caminho de preparação espiritual para a Páscoa, centrado na conversão, na oração e na caridade, numa mensagem dirigida a toda a diocese.

Na mensagem para este tempo litúrgico, intitulada “Façamos juntos o caminho para a Páscoa com alegria e esperança”, o prelado recorda que a Quaresma é “um tempo santo” que convida a Igreja a colocar “todas as forças e trabalhos pastorais ao serviço de uma cuidada preparação espiritual” para o Tríduo Pascal, que considera “o coração da vida litúrgica da Igreja”.

D. António Luciano sublinha que este é “um tempo de graça para escutar e viver práticas e gestos concretos de amor e de reconciliação”, lembrando que converter-se implica “mudar o rumo de vida e deixar-se conduzir pelas palavras do Evangelho”, citando Jesus: “Convertei-vos e acreditai no Evangelho”.

Conversão, oração e mudança de vida

O bispo de Viseu destaca que a Quaresma deve ser vivida como “um tempo privilegiado de renovação e preparação espiritual”, através do encontro com Deus, da conversão pessoal e da mudança do coração, para acolher “o mistério da vida nova, oferecido na Páscoa de Jesus”.

O convite estende-se a toda a comunidade diocesana. “Convido todos os fiéis da Diocese de Viseu – pastores, consagrados, leigos e pessoas de boa vontade – a viver este tempo de abertura e escuta da Palavra de Deus”, afirma, apontando este período como favorável “à iluminação da fé, à conversão do coração e à mudança de comportamentos”.

Na sua reflexão, D. António Luciano evoca também a mensagem do Papa Leão XIV, intitulada “Escutar e jejuar. Quaresma como tempo de conversão”, sublinhando o apelo a uma escuta fiel da Palavra de Deus e à docilidade ao Espírito Santo. Segundo o bispo, o Papa chama a atenção para a necessidade de “redimensionar o nosso modo de agir perante o outro”, libertando-se do egoísmo, da indiferença e do individualismo.

Jejum, abstinência e caridade

A oração, individual e comunitária, é apontada como essencial ao longo dos 40 dias da Quaresma. “Peço a todos os batizados que vivam a vocação cristã na prática da caridade, em oração, com boas obras”, refere, recordando a importância do jejum e da abstinência, particularmente na Quarta-Feira de Cinzas e nas sextas-feiras da Quaresma, quando “se deve escolher uma alimentação simples e pobre”.

O bispo dirige ainda um apelo específico aos sacerdotes, diáconos, consagrados e agentes pastorais, convidando-os a viver intensamente a espiritualidade quaresmal e a propô-la às comunidades “como caminho de reconciliação e libertação interior”.

Renúncia quaresmal apoia vítimas das tempestades

Na mensagem, D. António Luciano anuncia também o destino da renúncia quaresmal na Diocese de Viseu, que será destinada a ajudar as vítimas das tempestades que atingiram as dioceses do centro de Portugal e a reforçar o Fundo de Emergência da Diocese.

A concluir, o bispo convida as comunidades a serem “verdadeiros protagonistas da mudança”, unidos a Cristo Redentor, e pede orações pela paz, pelas vítimas das tempestades e das guerras, pelos doentes e pela renovação das comunidades cristãs.