Bispo do Porto apela à conversão vivida na fé e no amor solidário

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, convida os fiéis a viverem a Quaresma como um tempo de conversão concreta, alicerçada na fé e no amor, numa mensagem marcada pelo apelo à mudança de vida e à solidariedade ativa.

Sob o título “A lógica da fé e do amor”, a mensagem quaresmal recorda que a conversão constitui um núcleo essencial do Evangelho. Citando o Evangelho segundo São Marcos, o bispo sublinha que o anúncio de Jesus começa com um chamamento claro: “Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”.

Para D. Manuel Linda, converter-se significa reorientar toda a vida, não apenas a nível interior, mas também nas escolhas concretas. “Esta mudança de estilo de vida não é, portanto, teórica ou somente intelectual: ela implica com a vida concreta e com as escolhas que fazemos”, afirma, destacando que a conversão passa pelas atitudes, comportamentos e pela forma de estar na sociedade.

Fé que se traduz em práticas concretas

Na relação com Deus, o bispo do Porto insiste na centralidade de uma fé viva, alimentada pela leitura orante da Palavra, pela oração, pelo sacramento da reconciliação e por gestos penitenciais próprios da Quaresma. “A prioridade deve ser concedida ao timbre de uma fé que, cada vez mais, nos identifica e configura com Ele”, escreve.

A mensagem recorda ainda que o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo, razão pela qual a Igreja vive tradicionalmente a Quaresma com uma forte dimensão de solidariedade fraterna. D. Manuel Linda sublinha a importância dos gestos de reconciliação, da promoção da paz, do cuidado com a criação e do compromisso concreto com os mais frágeis.

Renúncia Quaresmal repartida por quatro causas

Neste contexto, o bispo do Porto anuncia que a renúncia quaresmal será repartida em quatro partes iguais, após escuta dos organismos diocesanos de aconselhamento.

Assim, 25% destinam-se às vítimas das recentes tempestades em Portugal; 25% à Missão de Calumbo, em Angola, onde um sacerdote passionista desenvolve o projeto social “Sopas nutritivas”, dirigido sobretudo a crianças; 25% ao projeto “Renascer p’ra Esperança”, da Juventude Missionária Vicentina, em Chirrundzo, Moçambique, que promove atividades de internato e cantina social para crianças; e os restantes 25% destinam-se a responder a pedidos de ajuda motivados por guerras e outras calamidades, provenientes do estrangeiro.

Um caminho exigente, mas libertador

Na parte final da mensagem, D. Manuel Linda recorda que, na lógica de Deus, a primazia pertence à fé entendida como confiança e amor, inseparável da conversão. “Sem isto não há fé”, afirma, recordando as palavras de Jesus: “Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

O bispo do Porto conclui com um apelo à coragem e à alegria no caminho quaresmal: “É altura de regressarmos a essa via de salvação. É altura de acelerarmos os passos para a percorrer com alegria”, desejando a todos “uma santa Quaresma em ordem à Páscoa do Senhor”.