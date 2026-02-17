Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

“Se o quarto é um cinema, então onde acaba a nossa espiritualidade?" Monges italianos desaconselhados a usar redes sociais e Netflix

17 fev, 2026 - 18:41 • Redação

O prior de um eremitério na Toscana apelou aos monges para evitarem redes sociais e serviços de ‘streaming’. Matteo Ferrari considera que as tecnologias digitais criam dependência e desafiam a vida monástica. A comunidade vive num retiro fundado no século XI.

A+ / A-

O prior do eremitério de Camaldoli, na região italiana da Toscana, instou os nove monges da comunidade a absterem-se do uso de redes sociais e de plataformas de transmissão de filmes e séries, defendendo que os seus quartos são espaços sagrados dedicados à oração e não locais para entretenimento digital. A notícia é avançada pelo "Guardian" esta terça-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Matteo Ferrari, de 51 anos, prior-geral da congregação camaldulense e responsável pelo mosteiro e eremitério de Camaldoli, em Arezzo, argumenta que estas tecnologias são concebidas para criar dependência e devem ser evitadas no contexto da vida religiosa.

Numa longa carta publicada no Facebook, Ferrari defendeu que a utilização de redes como Instagram e TikTok, bem como o visionamento de filmes online, constitui um desafio para a vida monástica e religiosa.

“Não podemos fingir que este desafio não existe”, apontou.

O eremitério de Camaldoli, situado no interior de um parque nacional e fundado por São Romualdo de Ravena no início do século XI, tem como principal propósito a oração e a leitura sagrada. Nos seus quartos individuais, os monges são chamados a dedicar-se à contemplação profunda e à meditação.

“Se o quarto se transforma num cinema, então onde acaba a nossa espiritualidade monástica e romualdina?”, questionou Matteo Ferrari.

O prior advertiu ainda para a existência de verdadeiras dependências ligadas ao cinema, alertando que os monges podem tornar-se especialistas em filmes em vez de buscadores de Deus. Considera que seria mais saudável aproveitar o tempo a sós para refletir sobre os momentos comunitários.

Em entrevista ao jornal regional “La Nazione”, Ferrari explicou que a sua intenção não é censurar os monges, mas convidá-los a meditar sobre um tema que atravessa a vida de todos e que não pode ser ignorado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)