“Se o quarto é um cinema, então onde acaba a nossa espiritualidade?" Monges italianos desaconselhados a usar redes sociais e Netflix

O prior do eremitério de Camaldoli, na região italiana da Toscana, instou os nove monges da comunidade a absterem-se do uso de redes sociais e de plataformas de transmissão de filmes e séries, defendendo que os seus quartos são espaços sagrados dedicados à oração e não locais para entretenimento digital. A notícia é avançada pelo "Guardian" esta terça-feira.

Matteo Ferrari, de 51 anos, prior-geral da congregação camaldulense e responsável pelo mosteiro e eremitério de Camaldoli, em Arezzo, argumenta que estas tecnologias são concebidas para criar dependência e devem ser evitadas no contexto da vida religiosa.

Numa longa carta publicada no Facebook, Ferrari defendeu que a utilização de redes como Instagram e TikTok, bem como o visionamento de filmes online, constitui um desafio para a vida monástica e religiosa.

“Não podemos fingir que este desafio não existe”, apontou.

O eremitério de Camaldoli, situado no interior de um parque nacional e fundado por São Romualdo de Ravena no início do século XI, tem como principal propósito a oração e a leitura sagrada. Nos seus quartos individuais, os monges são chamados a dedicar-se à contemplação profunda e à meditação.

“Se o quarto se transforma num cinema, então onde acaba a nossa espiritualidade monástica e romualdina?”, questionou Matteo Ferrari.

O prior advertiu ainda para a existência de verdadeiras dependências ligadas ao cinema, alertando que os monges podem tornar-se especialistas em filmes em vez de buscadores de Deus. Considera que seria mais saudável aproveitar o tempo a sós para refletir sobre os momentos comunitários.

Em entrevista ao jornal regional “La Nazione”, Ferrari explicou que a sua intenção não é censurar os monges, mas convidá-los a meditar sobre um tema que atravessa a vida de todos e que não pode ser ignorado.