Bispo da Guarda apela a “uma conversão profunda das relações”

O bispo da Guarda, D. José Pereira, convida a diocese a viver a Quaresma como um tempo privilegiado de transformação espiritual, conversão das relações e renovação da vida cristã, inspirado no apelo do apóstolo São Paulo à comunidade de Éfeso: «Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus na justiça e na santidade verdadeiras» (Ef 4, 23-24).

Na mensagem quaresmal, o prelado propõe um caminho que ultrapassa práticas exteriores ou gestos ocasionais, sublinhando que a verdadeira conversão é interior, relacional e comunitária, com impacto concreto na forma como cada cristão se situa perante Deus, os outros e a sociedade.

Uma Quaresma marcada pela conversão das relações

Partindo do recente magistério do Papa Francisco sobre a sinodalidade, o bispo da Guarda afirma que “para ser uma Igreja sinodal é necessária uma verdadeira conversão relacional”, recordando que o cuidado das relações não é uma estratégia de eficácia, mas o modo como Deus se revelou em Jesus Cristo, no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo.

Segundo a mensagem, quando as relações humanas, mesmo marcadas pela fragilidade, deixam transparecer a graça de Cristo, a própria vida cristã torna-se confissão concreta da fé em Deus Trindade.

Um olhar crítico sobre a lógica do mundo

O bispo identifica na sociedade atual — e também no interior das comunidades — uma lógica reativa e defensiva, frequentemente expressa em atitudes de confronto, ressentimento e fechamento. Expressões como “olho por olho, dente por dente”, “quem mas faz, paga-mas” ou “enquanto o outro não mudar, eu também não mudo” são, segundo o prelado, sinais de uma mentalidade profundamente enraizada.

Esta realidade, acrescenta, é agravada por um contexto de polarização extrema, marcado pelo populismo excludente, pela cultura do cancelamento, pela suspeição permanente e pela transferência sistemática da culpa para terceiros. A Quaresma surge, assim, como um tempo oportuno para romper com esta lógica e abrir espaço a uma proposta evangélica libertadora.

“Transformar a inteligência” para ler a realidade em profundidade

Um dos eixos centrais da mensagem é a transformação espiritual da inteligência, entendida como uma mudança de olhar e de critério. O bispo explica que a inteligência convertida pelo Espírito Santo permite ‘intus legere’, ou seja, ler a realidade por dentro e não apenas reagir ao que ela provoca.

Esta leitura interior conduz ao reconhecimento da raiz das situações, ajudando a descobrir o coração a cuidar, mesmo por detrás de erros, fragilidades ou comportamentos negativos, próprios e alheios. À luz do Espírito, sublinha, nem o erro nem o pecado têm poder para bloquear definitivamente o caminho para Cristo, e por isso ninguém está excluído da possibilidade de recomeçar.

Nesta perspetiva, a conversão quaresmal leva a descobrir o outro não como adversário ou ameaça, mas como irmão a cuidar, sobretudo quando as suas atitudes revelam maior fragilidade. O bispo sublinha que esta atenção se estende tanto às vítimas de ofensas como àqueles que as cometem, numa lógica de cuidado, misericórdia e responsabilidade.

Revestir-se do homem novo, à imagem de Cristo

A Quaresma apela, assim, a “revestir-se do homem novo”, não como um conjunto de práticas temporárias, mas como uma transformação profunda a partir de dentro. Ser imagem de Deus, escreve o bispo, é amar como Deus ama, tal como se revelou em Jesus Cristo.

A conversão quaresmal propõe, por isso, uma mudança do modo de ser e amar, e não apenas do modo de ver ou de agir pontualmente. Esta transformação é obra da graça divina, comunicada pelo Espírito Santo, e aprofunda-se numa aliança entre essa graça e a resposta humana, onde a penitência é vivida como virtude permanente e não apenas como ato ocasional.

Sete catequeses quaresmais para toda a diocese

Como proposta concreta, o bispo da Guarda anuncia um percurso quaresmal estruturado em sete catequeses, que irá apresentar pessoalmente nos sete arciprestados da Diocese, ao longo da Quaresma de 2026, de acordo com um calendário já divulgado.

Este caminho pretende ajudar as comunidades a compreender a dinâmica entre graça e natureza humana, discernindo resistências, desafios e frutos da conversão pessoal, comunitária e pastoral.

O prelado sublinha ainda que esta conversão não se limita ao aperfeiçoamento individual, mas implica tornar-se transparência de Deus na justiça e na santidade verdadeiras. A justiça exige a transformação das estruturas desumanizantes de mal e de pecado, enquanto a santidade conduz à participação na vida de Deus, mergulhando os cristãos numa caridade gratuita, universal, reconciliadora e cuidadora de todos, com especial atenção aos mais frágeis e vulneráveis.

Renúncia quaresmal e partilha de bens

A mensagem dedica um espaço significativo à partilha de bens e do dinheiro, frequentemente reduzida a gestos mínimos. O bispo recorda que os bens têm uma dimensão penitencial, fraterna e missionária: desapego pessoal, ajuda aos mais necessitados e sustentação da ação pastoral da Igreja.

Em 2026, após a consulta prevista, 50% do valor da renúncia quaresmal será destinado à Cáritas Diocesana de Leiria, para apoio às populações afetadas pela recente tempestade Kristin, e os restantes 50% aos serviços diocesanos de pastoral, com destaque para as obras da futura Casa da Juventude Franciscus.

O bispo informa ainda que a renúncia quaresmal de 2025 atingiu o montante de 23.866,35 euros, já entregue à Fazenda da Esperança e à Cáritas Moçambicana.

Na conclusão da mensagem, o bispo da Guarda deixa votos de “uma fecunda conversão pessoal e das relações”, capaz de conduzir toda a Diocese até à celebração da Páscoa, confiando este caminho à bênção de Deus.