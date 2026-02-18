Bispo de Angra desafia fiéis a viver a Quaresma como caminho de transformação interior

O bispo de Angra, D. Armando Esteves Domingues, convida os fiéis a assumirem a Quaresma e a Páscoa como um itinerário espiritual de renovação profunda, que permita o renascer do “homem novo” em cada cristão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na sua mensagem quaresmal, intitulada “Da Quaresma à Páscoa: para que ressuscite o homem novo!”, o prelado sublinha que este tempo litúrgico, que se estende da Quarta-feira de Cinzas até ao Pentecostes, não deve ser reduzido a práticas isoladas, mas assumido como uma peregrinação interior e comunitária.

“A Quaresma existe para que a Páscoa seja a vitória do Homem Novo em cada batizado”, afirma o bispo de Angra, recordando que os 40 dias quaresmais e os 50 dias do tempo pascal se complementam na preparação e celebração da ressurreição de Cristo.

Um convite à coerência cristã

Partindo da pergunta lançada pelo Projeto Pastoral da diocese — “Cristão, que dizes de ti mesmo?” — D. Armando Esteves Domingues desafia os fiéis a uma reflexão sincera sobre a vivência da fé, visível nas peregrinações penitenciais, na oração, nos sacramentos e na atenção aos mais pobres.

“A Igreja propõe esta quadra como uma peregrinação e não como um conjunto de eventos inconsequentes”, escreve o bispo, sublinhando que a vida nova recebida no Batismo precisa de ser continuamente reavivada “nas águas frescas da misericórdia, da compaixão, do perdão e do amor fraterno”.

Penitência, oração, jejum e esmola

Na sua reflexão, o bispo de Angra propõe uma releitura integrada dos pilares tradicionais da espiritualidade quaresmal — penitência, oração, jejum e esmola — à luz das palavras de Jesus no Evangelho: “Ouvistes o que foi dito… eu, porém, digo-vos”. Mais do que práticas exteriores, D. Armando Esteves Domingues sublinha que todas elas devem brotar de uma conversão interior autêntica.

A penitência, explica, começa quando o cristão deixa de se esconder e se permite ser olhado por Deus com misericórdia. “A verdadeira penitência quaresmal é abertura ao toque de Jesus que cura o nosso pecado”, escreve.

No mesmo horizonte, a oração é apresentada como uma relação viva e confiante, que vai além da repetição de fórmulas. “Rezar não é apenas recitar fórmulas, mas falar com o Pai como um amigo”, afirma, desafiando a uma espiritualidade mais próxima e consciente.

O jejum surge, por sua vez, como um caminho de libertação interior e de reencontro com o essencial, num mundo marcado pelo excesso e pela dispersão. “Jejuar é aprender a ter fome de vida com sentido”, escreve o prelado.

Por fim, a esmola é entendida numa lógica de doação pessoal e de proximidade, que ultrapassa a simples ajuda material. “A esmola é muito mais do que dar coisas – é dar-se, como Jesus fez”, sublinha, apontando para uma fé que se traduz em gestos concretos de amor e presença junto dos mais frágeis.

Renúncia quaresmal destinada à Cáritas

No final da mensagem, D. Armando Esteves Domingues anuncia que a Renúncia Quaresmal deste ano será destinada à Cáritas e à Diocese de Leiria, em resposta às recentes calamidades que atingiram várias regiões do país. A Diocese de Angra já adiantou 40 mil euros para apoio imediato às vítimas.

“A onda de solidariedade que se criou em Portugal é uma clara afirmação do que de melhor nós temos: uma capacidade de compaixão que se exprime em partilha de bens”, refere, deixando um forte apelo à generosidade dos fiéis.

O bispo conclui desejando “uma boa preparação para o canto glorioso do Aleluia na Páscoa de 2026”, sublinhando que o caminho quaresmal só faz sentido se conduzir a uma vida cristã renovada.