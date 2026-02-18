Ouvir
Bispo de Beja convida a viver a Quaresma como caminho de conversão em comunidade

18 fev, 2026 - 07:30 • Olímpia Mairos

Renúncia quaresmal da Diocese de Beja será dividida entre apoio a Moçambique e ajuda às vítimas das recentes tempestades.

O bispo de Beja, D. Fernando Paiva, desafia os fiéis a acolherem a Quaresma como um dom e uma oportunidade de conversão pessoal e comunitária, iluminada pela Palavra de Deus e pela atenção aos mais pobres.

Na sua mensagem quaresmal, intitulada “Caminho de conversão vivido em comunidade, iluminado pela Palavra de Deus e pelo clamor dos pobres”, o prelado sublinha que este tempo litúrgico não é apenas um percurso individual, mas uma caminhada feita em conjunto, como Povo de Deus. “Há uma dimensão comunitária que é fundamental, porque caminhamos sempre como comunidade e é reconfortante sabermos que não estamos sós”, afirma.

Escutar Deus e escutar os pobres

Partindo do gesto da imposição das cinzas, D. Fernando Paiva recorda a fragilidade da condição humana e a necessidade permanente de conversão. A Quaresma surge, assim, como tempo privilegiado para escutar a Palavra de Deus e deixar que ela ilumine a consciência e transforme a vida.

Citando a mensagem do Papa para este tempo litúrgico, o bispo destaca “o vínculo entre o dom da Palavra de Deus, a hospitalidade que lhe oferecemos e a transformação que ela realiza”, sublinhando que esta escuta deve andar a par com a atenção ao sofrimento dos mais frágeis. “Somos convidados a escutar o clamor dos pobres, abrindo o coração para que esta dupla escuta nos transforme”, escreve.

Oração, jejum e esmola

A resposta concreta a este apelo, explica o bispo de Beja, passa pelas práticas centrais da espiritualidade quaresmal. A oração é apresentada como escuta atenta da Palavra de Deus e proximidade aos que sofrem; o jejum como caminho de libertação interior, que orienta o desejo para Deus e abre ao cuidado dos mais carenciados; e a esmola como gesto concreto de compaixão diante do irmão em dificuldade.

Renúncia quaresmal com dois destinos solidários

Num plano mais comunitário, D. Fernando Paiva destaca a importância da Renúncia Quaresmal, expressão concreta de um caminho de conversão vivido em Igreja. Este ano, a renúncia diocesana será dividida em duas partes iguais: uma para apoiar a construção de uma escolinha/infantário para crianças dos 3 aos 5 anos, na Diocese de Gurué, em Moçambique, e outra para responder às situações mais urgentes causadas pelas recentes tempestades que afetaram várias regiões.

“O sacrifício pessoal transforma-se, assim, numa expressão autêntica de amor fraterno”, sublinha o prelado.

Um caminho orientado para a Páscoa

Na conclusão da mensagem, o bispo de Beja confia este tempo quaresmal à intercessão de São José, padroeiro da diocese, e de Nossa Senhora, pedindo que este caminho conduza à luz da Páscoa.

“Que o nosso caminho quaresmal seja abundantemente iluminado pela Palavra de Deus e pelo clamor dos pobres”, escreve D. Fernando Paiva, deixando uma bênção a todos os fiéis.

