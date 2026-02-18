D. António Couto apela a uma conversão que “oriente toda a vida para Deus”

O bispo de Lamego, D. António Couto, convida os cristãos a viverem a Quaresma como um tempo forte de conversão interior, centrado na escuta da Palavra de Deus, no jejum e na caridade, na mensagem pastoral para este tempo litúrgico.

Inspirando-se no lema proposto pelo Papa Leão XIV — “Escutar e jejuar. Quaresma como tempo de conversão” — o prelado sublinha que a conversão não se limita a práticas exteriores, mas exige uma reorientação profunda da vida. “Converter-se significa orientar a nossa vida toda para Deus”, afirma.

D. António Couto alerta para o risco de uma escuta superficial, marcada pelo ritmo acelerado da sociedade contemporânea. “Não se trata de nos pormos à escuta da vozearia deste mundo, sempre superficial, rápida e barata”, escreve, acrescentando que a escuta proposta pela Igreja é “a escuta qualificada de uma Palavra que vem de Deus e nos atinge nas raízes do coração”.

Uma peregrinação para ouvir, não para consumir

Recorrendo ao profeta Isaías, o bispo de Lamego evoca a imagem da peregrinação dos povos a Jerusalém, sublinhando que o objetivo dessa caminhada não é comercial nem turístico. “O seu único objetivo é ouvir a Palavra de Deus, que abre caminhos novos para a nossa vida”, destaca.

Segundo D. António Couto, esta proposta bíblica interpela diretamente a sociedade atual, marcada por uma vasta rede comercial, mediática e digital.

“Convenhamos que esta proposta de Isaías nos atinge, hoje, a cada um de nós, e a toda a sociedade em que vivemos no verdadeiro pulsar do seu coração, que é, como bem sabemos, a vasta rede comercial e a outra igualmente vasta rede da comunicação social e das estreitas malhas das redes sociais em que vivemos, sabendo-o ou não, mais ou menos enredados e aprisionados”, sublinha.

Jejum que liberta e torna o coração leve

Na leitura que faz da mensagem quaresmal do Papa, o bispo realça dois textos bíblicos fundamentais: o clamor do povo oprimido no Egito, no Livro do Êxodo, e o jejum penitencial do povo de Israel narrado no Livro de Neemias.

Para D. António Couto, estes episódios revelam uma atitude essencial: “durante horas e horas a fio, o povo saiu dos seus afazeres quotidianos, reuniu-se à volta do seu Deus, ouviu a sua Palavra, confessou os seus pecados e orientou a sua vida toda para Deus”.

O prelado insiste que o jejum pedido pela Igreja não se reduz à privação alimentar. “O Papa pede-nos que jejuemos de gestos e palavras ofensivas e banais, que podem ferir os nossos irmãos”, recorda, citando Jesus: “Estai atentos para que os vossos corações não fiquem pesados no meio das preocupações e seduções deste mundo”.

Quaresma como tempo de limpeza interior e caridade

A Quaresma é apresentada como um tempo privilegiado para “manter limpa a nossa casa e leve o nosso coração”, livre de “ódios, invejas e indiferenças”, e para reforçar os laços da caridade.

“A Quaresma é, como todos sabemos, um tempo importante para mantermos limpa a nossa casa e leve o nosso coração, sem ódios, invejas, indiferenças. É um tempo de graça, de oração e conversão. É um tempo propício para alijarmos cargas negativas, e reforçar os laços da nossa caridade”, escreve o prelado.

D. António Couto recorda que, em 2025, a Renúncia Quaresmal da Diocese de Lamego angariou 24.889,24 euros, destinados a apoiar crianças e famílias carenciadas no Líbano, através de uma escola católica e de apoio a cerca de 300 famílias.

Apoio às crianças Gumuz, na Etiópia

Para este ano, o responsável da Diocese de lamego propõe que a Caridade Quaresmal se alargue ao povo Gumuz, na região do Metekel, no noroeste da Etiópia, onde a pobreza, a insegurança e a falta de acesso à educação continuam a marcar o quotidiano.

O apoio destina-se à construção de uma escola em Gilgel Beles, promovida pelos Missionários Combonianos. “Vamos ajudar a levantar esta escola para as crianças Gumuz”, apela D. António Couto, recordando a ligação da Diocese de Lamego a vários missionários a trabalhar naquela região.

“Pensaremos também, se a tanto chegar o fruto da nossa Caridade, em criar um fundo diocesano com que possamos ajudar também algumas famílias pobres afetadas pelas intempéries que nos têm visitado”, escreve.

O anúncio do destino da Caridade Quaresmal será feito no primeiro domingo da Quaresma, estando a coleta marcada para o Domingo de Ramos.

Na conclusão da mensagem, o bispo de Lamego dirige uma saudação à comunidade diocesana, desejando “um caminho de bondade, justiça, verdade, oração, comunhão e conversão”.

“Que a ninguém falte a graça de Deus e a mão fraterna de um irmão”, escreve, convidando todos a viverem a alegria de serem filhos de Deus e irmãos uns dos outros.