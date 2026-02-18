D. Francisco Senra Coelho convoca à conversão, esperança e caridade

“É tempo de renascer!” Este é o apelo central da mensagem para a Quaresma de D. Francisco Senra Coelho, dirigida a padres, diáconos, consagrados, famílias, jovens e a todos os homens e mulheres de boa vontade da Arquidiocese de Évora. O arcebispo de Évora convida os fiéis a viverem a Quaresma como uma verdadeira oportunidade de renovação espiritual, pessoal e comunitária, em caminho para a Páscoa.

Logo no início da mensagem, D. Francisco Senra Coelho sublinha a Quaresma como tempo privilegiado da vida cristã, marcado pela oração, pela escuta da Palavra de Deus e pela conversão interior. Recordando o simbolismo bíblico do número quarenta, o arcebispo lembra que a Quaresma é caminho de preparação para a Ressurreição de Jesus Cristo, centro da fé cristã.

Sinais litúrgicos que educam para o essencial

O prelado destaca os sinais próprios deste tempo litúrgico — a cor roxa, a sobriedade das celebrações, a ausência do “Glória” e do “Aleluia” — sublinhando que estes elementos não são formalismos, mas instrumentos que ajudam ao silêncio, à interioridade e à reflexão, favorecendo uma escuta mais profunda da Palavra de Deus.

“O silêncio e a interioridade são necessários e saudáveis para ajudar à reflexão e à interiorização da Palavra de Deus, centro da vida litúrgica e por consequência da Quaresma”, observa.

Jejum, reconciliação e caridade concreta

A mensagem reforça a importância do jejum e da abstinência, vividos em ligação direta com a caridade cristã. A Quaresma é apresentada como tempo propício para a Confissão, o perdão, a reconciliação familiar e comunitária e para a atenção concreta aos doentes, aos sós e aos mais frágeis.

“O perdão e o pedido de perdão das ofensas recebidas ou feitas, a reconciliação e as pazes em família e vizinhança, são práticas saudáveis e segundo a Palavra de Deus, muito apreciadas por Deus, que na sua Misericórdia nos oferece o Dom da Paz e da Alegria interiores”, vinca D. Francisco Senra Coelho.

“Ide pelo mundo inteiro”: uma Igreja em missão

No coração da mensagem quaresmal está o mandato de Jesus: “Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura”. A partir desta Palavra, o arcebispo enquadra o atual Ano Pastoral da Arquidiocese, vivido sob o lema “Peregrinos da Esperança, Comprometidos na Igreja e no Mundo”, desafiando os cristãos a não viverem uma fé fechada, mas a tornarem-se testemunhas da Páscoa e semeadores de esperança.

“A Palavra de Jesus é radical e exige conversão; ela não pactua com simples aparências externas ou equívocos existenciais, exige verdade (…). Afinal onde está a autêntica confiança própria de uma comunidade, quando alguns dos seus elementos duvidam do testemunho dado por outros dos seus membros, acerca da autenticidade da ressurreição do Senhor?”, questiona

Comentando o Evangelho de São Marcos, D. Francisco Senra Coelho chama a atenção para a censura de Jesus à incredulidade e à dureza de coração dos discípulos, sublinhando a necessidade de reconstruir relações de confiança nas comunidades cristãs, valorizando o testemunho e fortalecendo a comunhão.

“Desarmar a linguagem” para construir paz

Em sintonia com a mensagem do Papa Leão XIV para esta Quaresma, o arcebispo de Évora sublinha a urgência de uma conversão que passa também pelo uso da palavra, convidando a renunciar a discursos agressivos, julgamentos precipitados e expressões que ferem, para dar lugar a uma linguagem marcada pela verdade, pela gentileza, pela esperança e pela paz, na Igreja e na sociedade.

Para D. Francisco Senra Coelho, a conversão a que a Igreja é chamada envolve inevitavelmente a qualidade das relações humanas, e essa qualidade revela-se, de modo muito concreto, na forma como se fala, se escuta e se comunica. A renovação espiritual própria da Quaresma, afirma, não se limita a práticas exteriores, mas exige uma transformação interior que se reflita em atitudes, escolhas e palavras capazes de construir comunhão.

Ao recordar que a Quaresma é tempo favorável para recentrar a vida em Deus, como afirma o Papa Leão XIV, o arcebispo destaca que escutar verdadeiramente Deus conduz a uma maior responsabilidade no modo de usar a palavra. Seguir Cristo no caminho que sobe até Jerusalém implica aprender com Ele a falar com verdade, misericórdia e amor, rejeitando tudo o que gera divisão, suspeita ou desumanização.

Neste horizonte, D. Francisco Senra Coelho acolhe e reforça o apelo do Papa a “desarmar a linguagem”, alertando para os efeitos destrutivos das palavras agressivas, do juízo temerário, do falar mal de quem está ausente e das calúnias, que minam a confiança e fragilizam a comunhão, tanto no interior da Igreja como no espaço social. Esta conversão da palavra é apresentada como condição essencial para comunidades cristãs credíveis, capazes de ser sinais de reconciliação e de paz.

Ligando este desafio ao caminho pastoral da arquidiocese, vivido sob o lema “Peregrinos de Esperança na Igreja e no Mundo”, o arcebispo sublinha que não existe verdadeira esperança sem relações alicerçadas na verdade e na confiança. Daí a importância de acolher o convite do Papa a medir as palavras e a cultivar a gentileza na vida familiar, nas relações de amizade, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates públicos, nos meios de comunicação social e nas comunidades cristãs, para que as palavras se tornem instrumentos de humanização e construtoras de paz.

Renúncia Quaresmal ao serviço dos mais atingidos

Depois de recordar que, no ano pastoral anterior, a Renúncia Quaresmal permitiu angariar cerca de 20 mil euros para apoiar jovens estudantes carenciados, através da Cáritas Arquidiocesana de Évora, D. Francisco Senra Coelho anuncia que, em 2026, a renúncia será destinada às vítimas dos temporais que afetaram o território da Arquidiocese, com especial atenção ao concelho de Alcácer do Sal.

“Voltamos a solicitar à Cáritas Diocesana todo o seu apoio à necessária campanha divulgativa e de esclarecimento para o incentivo espiritual e solidário das Renúncias Quaresmais, e depois na sua competente e equitativa distribuição de apoios aos casos que mais urgem”, escreve o arcebispo.

A mensagem termina com uma saudação, em que D. Francisco Senra Coelho confia à arquidiocese o caminho espiritual agora iniciado e deixa um voto que sintetiza todo o sentido do tempo quaresmal: “Fecunda Quaresma e Santa Páscoa”, desejando que este percurso de conversão, escuta e caridade conduza a uma vivência renovada da fé e à alegria da Ressurreição de Cristo.

