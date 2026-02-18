D. José Ornelas pede Quaresma de solidariedade e esperança após temporal na região Centro

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, apela a uma Quaresma marcada pela solidariedade, pela esperança e pela renovação espiritual, num contexto profundamente afetado pelo temporal que atingiu a diocese e a região centro do país, provocando perda de vidas humanas, danos materiais e destruição de estruturas essenciais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na mensagem quaresmal, o prelado reconhece a gravidade da situação, mas sublinha também os sinais positivos que emergiram da resposta da sociedade. “Nestes dias experimentámos também a solidariedade de muitas pessoas e instituições públicas e privadas, que têm envidado esforços para ajudar a reparar danos e renovar a vida e a esperança”, afirma.

Jejum como libertação e compromisso solidário

A partir da celebração da Quarta-Feira de Cinzas, D. José Ornelas recorda as três atitudes propostas pelo Papa Leão XIV para a sua primeira Quaresma como líder da Igreja: escuta, jejum e caminhada em conjunto.

Sobre a escuta, o bispo destaca a centralidade da Palavra de Deus na vida cristã. “Colocar-se à escuta desta Palavra, cada dia, é o primeiro objetivo da nossa fé e a luz constante para transformar a nossa vida”, escreve, incentivando a leitura diária da Bíblia, pessoalmente e em família, e a participação na Eucaristia dominical como fonte de comunhão e força espiritual.

Quanto ao jejum, D. José Ornelas sublinha que este não se reduz à privação alimentar. “Não se trata simplesmente da abstinência de algo, mas de uma atitude de libertação, de purificação e de empenhamento concreto”, afirma, apelando à superação do egoísmo, da indiferença e das atitudes que ferem a dignidade dos outros.

Citando o Papa Leão XIV, o bispo chama a atenção para a responsabilidade na forma de comunicar: “Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender”, escreve, sublinhando que a Quaresma deve ser um tempo de palavras que gerem esperança e paz.

Uma Igreja sinodal, de comunhão e corresponsabilidade

Na mensagem, o bispo de Leiria-Fátima dedica um espaço significativo à vida comunitária e ao caminho sinodal da Igreja, sublinhando que a fé cristã não pode ser vivida de forma individualista ou desligada dos outros.

Para o prelado, a experiência cristã nasce da relação pessoal com Jesus, mas concretiza-se sempre em novas relações entre os que são chamados, à semelhança da primeira comunidade dos discípulos. Nesse sentido, D. José Ornelas alerta para o risco de uma vivência passiva da fé e afirma que a pertença à Igreja implica corresponsabilidade ativa. “Que ninguém se sinta ou seja considerado simplesmente como ‘utente’ ou ‘cliente’ da sua comunidade, mas irmão ou irmã corresponsável pela vida e a missão da Igreja”, escreve.

O bispo recorda que a Igreja sinodal — assente na comunhão, na participação e na missão — começa na escuta conjunta da Palavra de Deus e na partilha de dons, serviços e responsabilidades, alimentadas pelo Espírito Santo. É desta comunhão orante e ativa que, sublinha, nasce a vitalidade das comunidades cristãs e a capacidade de responder aos desafios do tempo presente, incluindo as situações de crise social e humana provocadas pelo recente temporal.

Neste contexto, D. José Ornelas destaca o papel das Unidades Pastorais como uma expressão concreta desta Igreja em caminho conjunto. Estas estruturas, explica, alargam e coordenam a comunhão e a missão das paróquias, promovendo uma lógica de trabalho em rede, onde as comunidades se apoiam mutuamente, partilham recursos e evitam o isolamento. O objetivo, refere, é garantir que nenhuma comunidade ou grupo se feche sobre si próprio, mas contribua para a riqueza e diversidade da Igreja local.

Para o bispo de Leiria-Fátima, este modelo pastoral ganha especial relevância num tempo marcado pela fragilidade e pela reconstrução, permitindo que a Igreja seja um verdadeiro espaço de acolhimento, proximidade e cuidado, sobretudo para com os mais vulneráveis. Uma Igreja, conclui, onde caminhar juntos não é apenas uma opção organizativa, mas uma exigência do Evangelho e um sinal credível de esperança para o mundo.

Maria como guia no caminho da reconstrução

Na mensagem, o prelado apresenta Maria como referência espiritual e pastoral para este tempo marcado pela reconstrução, após os estragos provocados pelo recente temporal. A evocação mariana surge ligada, simultaneamente, à realidade concreta das famílias atingidas e à vida das comunidades cristãs, cujas igrejas e património sofreram danos significativos.

O responsável da Diocese de Leiria-Fátima convida a olhar para Maria como Mãe que acompanha, acolhe e sustenta, recordando a imagem da Igreja proposta pelo Papa Francisco durante a sua visita a Fátima, em 2023: uma Igreja com colunas firmes e teto seguro, mas sem muros, aberta a todos, especialmente aos que perderam a sua casa ou vivem situações de maior fragilidade. Esta imagem, sublinha, ganha hoje uma particular atualidade, perante as habitações danificadas e a instabilidade vivida por muitas famílias da região.

É neste contexto que se insere o gesto simbólico da transferência da imagem de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da cidade de Leiria, da sua igreja para a Sé diocesana, onde permanecerá enquanto decorrem as obras de recuperação do templo. Para D. José Ornelas, trata-se de um sinal que conjuga dimensão espiritual e compromisso concreto: “É um gesto real e simbólico, que deve empenhar-nos a ser uma Igreja que procura casa para quem não a tem ou a perdeu”, afirma.

O bispo alarga este olhar também às casas-igrejas, muitas delas afetadas pelo temporal, algumas sem condições para acolher com segurança as comunidades. Para além da recuperação das estruturas físicas e do património artístico, sublinha a importância de reconstruir a Igreja como família, marcada pela proximidade, pelo cuidado mútuo e pelo acolhimento, à imagem da atitude materna de Maria.

Renúncia Quaresmal e peregrinação a Fátima

No mesmo horizonte de esperança e solidariedade, D. José Ornelas convida os fiéis a participarem na peregrinação anual ao Santuário de Fátima, marcada para o dia 21 de março, sob o lema “Com Maria, somos testemunhas da Esperança”. A peregrinação, afirma, é um momento privilegiado para renovar a fé, fortalecer a comunhão e encontrar inspiração em Maria para os desafios do presente.

A Renúncia Quaresmal será destinada ao apoio às pessoas e comunidades da Diocese de Leiria-Fátima atingidas pela Tempestade Kristin, num esforço solidário coordenado em articulação com a Cáritas Diocesana, que tem liderado a recolha e distribuição de apoios materiais e financeiros.

No final da mensagem, o bispo agradece “a generosa participação nos esforços para minorar as consequências devastadoras” dos fenómenos meteorológicos recentes e pede a bênção de Deus para o caminho quaresmal que agora se inicia, desejando que este seja um tempo de renovação espiritual, de comunhão fraterna e de esperança ativa.