D. Sérgio Dinis desafia militares e forças de segurança a agir com ética e verdade

O bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, D. Sérgio Dinis, propõe uma Quaresma centrada na busca da verdade como caminho de liberdade pessoal, ética e espiritual, numa mensagem dirigida aos militares, polícias, civis ao serviço das Forças Armadas e das Forças de Segurança, antigos combatentes e respetivas famílias.

Na mensagem quaresmal, intitulada “A verdade vos libertará” (Jo 8,32), D. Sérgio Dinis recorda que este tempo litúrgico é um tempo de conversão e de preparação para o núcleo central da fé cristã: a Páscoa, convidando os fiéis a percorrerem “um caminho de conversão à Verdade”.

A fé não pode ser superficial

Segundo o bispo do Ordinariato Castrense, a adesão à fé não pode ficar por um plano exterior ou superficial. “Jesus exorta os seus interlocutores a não ficarem por uma adesão superficial, mas a permanecerem na sua Palavra, para conhecerem a verdade que redime, dignifica e liberta”, escreve, sublinhando que esta permanência exige coerência de vida e fidelidade interior.

Na reflexão proposta, a verdade surge como uma realidade vivida e relacional, e não como um conceito abstrato. “Conhecer a verdade é muito mais do que dominar um saber”, afirma o bispo, explicando que a verdade está ligada à fidelidade à Aliança de Deus com a humanidade. “Conhecer a verdade é entrar numa relação de autenticidade, de fidelidade e lealdade connosco próprios, com os outros e com Deus.”, destaca.

Entre o ceticismo, o relativismo e o fanatismo

D. Sérgio Dinis alerta para os riscos do ceticismo e do relativismo, que, segundo refere, “acabam por endurecer o coração”, tornando as pessoas frias, vacilantes e fechadas em si mesmas. Ao mesmo tempo, adverte para o perigo do fanatismo, quando alguém se fecha na “sua verdade” e tenta impô-la aos outros.

Na mensagem, o bispo sublinha que fé e razão são caminhos complementares e indispensáveis na busca da verdade. “A razão é grande, mas não é absoluta; precisa de horizonte, precisa de luz. Precisa da fé”, escreve, acrescentando que a verdade não é uma ideia, mas uma pessoa: Jesus Cristo, “a medida de todo o Homem”.

Três propostas para viver a Quaresma

A partir desta reflexão, D. Sérgio Dinis apresenta três propostas concretas para viver a Quaresma: verdade em si próprio, verdade na palavra e verdade no agir.

No plano da conversão interior, o bispo apela ao silêncio, ao exame de consciência e ao sacramento da Reconciliação. “Não ter medo de encontrar a verdade de mim próprio, mesmo quando ela revela mentira, pecado ou fragilidade”, escreve, sublinhando que é na reconciliação que a verdade se torna misericórdia e liberdade.

Quanto à palavra, D. Sérgio Dinis apela ao rigor, à justiça e à fidelidade aos factos, rejeitando “insinuações, suspeitas e meias-verdades”. “Nem toda a verdade precisa de ser dita, mas tudo o que é dito deve ser verdadeiro”, afirma, alertando que a palavra, quando usada sem verdade, pode tornar-se “arma que fere, destrói e mata”.

Verdade no agir: ética, autoridade e bem comum

O bispo do Ordinariato Castrense, D. Sérgio Dinis, sublinha que a verdade cristã deve traduzir-se em decisões concretas e em práticas éticas no exercício da autoridade, sobretudo nos contextos da política, da economia e da administração da coisa pública.

O bispo afirma que agir com transparência é uma forma exigente de caridade social, defendendo que a verdade não pode ficar no plano das intenções ou das palavras, mas deve “descer ao agir”. Esta exigência, acrescenta, ganha uma particular relevância no quotidiano dos militares e das forças de segurança, chamados a tomar decisões difíceis sob pressão, muitas vezes em contextos de risco e grande responsabilidade.

D. Sérgio Dinis destaca o uso responsável da autoridade e, quando necessário, da força, bem como uma obediência leal que nunca abdica da consciência, lembrando que a fidelidade às instituições “jamais pode significar infidelidade à dignidade da pessoa humana”. Segundo o bispo, a autoridade só é verdadeiramente legítima quando está enraizada na verdade e orientada para o bem comum.

Na mensagem, o bispo apela ainda à integridade pessoal e institucional, apontando exemplos concretos: resistir ao lucro injusto, rejeitar qualquer forma de apropriação do bem público e agir com retidão mesmo quando ninguém vê. Para D. Sérgio Dinis, estas atitudes são expressões concretas de uma vida orientada pela verdade.

“Não basta cumprir a lei; é preciso agir de acordo com a ética”, escreve, alertando que a legalidade sem moralidade pode transformar-se num formalismo vazio. Pelo contrário, acrescenta, a verdade no agir constrói confiança, fortalece a honra das instituições e faz do serviço à Pátria um verdadeiro serviço ao homem.

Renúncia quaresmal como gesto concreto de solidariedade

Na parte final da mensagem, D. Sérgio Dinis, recorda o significado espiritual e social da Renúncia Quaresmal, sublinhando que este gesto não se reduz a uma privação individual, mas visa uma transformação interior que se traduz em caridade concreta.

Segundo o bispo, a Quaresma convida a abdicar voluntariamente de algo legítimo — um bem, um conforto ou um hábito — como forma de ordenar o coração para Deus e de abrir espaço à atenção ao outro. Esta renúncia, escreve, é um exercício de liberdade e de desapego, que ajuda a recentrar a vida no essencial e a fortalecer a dimensão solidária da fé cristã.

D. Sérgio Dinis sublinha que a renúncia quaresmal ganha pleno sentido quando se transforma em gesto de amor ao próximo, assumindo uma dimensão comunitária e social. Nesse sentido, informa que o fruto da renúncia quaresmal deste ano será destinado a apoiar as vítimas do mau tempo que afetou o Centro de Portugal, respondendo a situações de fragilidade e necessidade provocadas por fenómenos climáticos recentes.

A mensagem termina com uma invocação a Maria, Rainha da paz, e com a bênção do bispo.