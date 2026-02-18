Ouvir
Leão XIV exige “plena liberdade para dizer a verdade"

18 fev, 2026 - 12:14 • Aura Miguel

Em audiência a uma associação de leigos, o Papa recordou que "o Bispo de Roma recebeu de Cristo a tarefa de reunir os fiéis na unidade e de proclamar o Evangelho da Salvação em todo o mundo”.

"Nestes tempos conturbados é importante que ‘Pedro’ conserve a sua plena liberdade para dizer a verdade, denunciar a injustiça, defender os direitos dos mais vulneráveis, promover a paz e anunciar Cristo, disse Leão XIV, na manhã desta quarta-feira, aos membros da “Pro Petri Sede”, Associação de leigos que, desde o pontificado de Pio IX, tem apoiado a missão do Papa com orações e ajuda financeira.

Nesta audiência, o Santo Padre recordou que "o Bispo de Roma recebeu de Cristo a tarefa de reunir os fiéis na unidade e de proclamar o Evangelho da Salvação em todo o mundo” e que “o carisma dos seus Sucessores implica a soberana liberdade para o poder fazer.”

Leão XIV lamentou que “a proclamação do Reino encontre obstáculos em muitos lugares do mundo e de muitas maneiras”. E acrescentou: “Quão importante é, pois, nestes tempos conturbados que vivemos, que ‘Pedro’ conserve a sua plena liberdade para falar a verdade, denunciar a injustiça, defender os direitos dos mais vulneráveis, promover a paz e, sobretudo, anunciar Jesus Cristo, morto e ressuscitado, o único horizonte possível de uma humanidade reconciliada”.

O Papa agradeceu as orações de todos, considerando-as de grande importância para a Igreja e “também um grande consolo para mim no exercício das minhas funções”. E mostrou-se “profundamente comovido” por esta Associação ter escolhido apoiar, este ano, uma obra de caridade na diocese peruana de Chiclayo, “na minha querida antiga Diocese”, disse Leão XIV. “A criação de um centro de formação para os mais necessitados será um grande benefício e vai permitir-me, apesar da distância, manter-me próximo de todas estas pessoas em pensamento e caridade”, concluiu.

