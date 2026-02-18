Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Leão XIV: "Nas cinzas que recebemos sentimos o peso do mundo em chamas"

18 fev, 2026 - 18:16 • Aura Miguel

Na missa de imposição das cinzas, o Papa pediu a todos a coragem de reconhecerem os seus pecados e admitirem os erros.

A+ / A-

O Papa apelou esta quarta-feira a uma conversão pessoal e pública. Na missa de imposição das cinzas, que celebrou na basílica de Santo Anselmo, Leão XIV pediu a todos, incluindo aos povos, a coragem de reconhecerem os seus pecados e admitirem os erros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Hoje podemos sentir nas cinzas que nos são impostas o peso de um mundo em chamas, de cidades inteiras destruídas pela guerra: as cinzas do direito internacional e da justiça entre os povos, as cinzas de eco-sistemas inteiros e da concórdia entre as pessoas, as cinzas do pensamento crítico e de antigas sabedorias locais, as cinzas daquele sentido do sagrado que habita em cada criatura. 'Onde está o seu Deus?', perguntam os povos. Sim, caríssimos, a história interroga-nos mas, ainda antes, a nossa consciência”, disse o Santo Padre.

Leão XIV sublinhou que é preciso "chamar a morte pelo nome, carregar os seus sinais, porém testemunhar a ressurreição”, uma vez que “reconhecer os nossos pecados para nos convertermos é já um presságio e um testemunho da ressurreição, significa, efetivamente, não nos determos nas cinzas, mas levantarmo-nos e reconstruirmos”, afirmou.

O Papa recordou ainda que, “apesar do pecado ser sempre pessoal, também ganha forma nos ambientes reais e virtuais que frequentamos, nas atitudes com que nos condicionamos mutuamente, muitas vezes dentro de autênticas ‘estruturas de pecado’ de ordem económica, cultural, política e até religiosa”. E constatou “como é raro encontrar adultos que se arrependem, pessoas, empresas e instituições que admitem ter errado!”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 18 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)