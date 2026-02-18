Leão XIV: "Nas cinzas que recebemos sentimos o peso do mundo em chamas"

O Papa apelou esta quarta-feira a uma conversão pessoal e pública. Na missa de imposição das cinzas, que celebrou na basílica de Santo Anselmo, Leão XIV pediu a todos, incluindo aos povos, a coragem de reconhecerem os seus pecados e admitirem os erros.

“Hoje podemos sentir nas cinzas que nos são impostas o peso de um mundo em chamas, de cidades inteiras destruídas pela guerra: as cinzas do direito internacional e da justiça entre os povos, as cinzas de eco-sistemas inteiros e da concórdia entre as pessoas, as cinzas do pensamento crítico e de antigas sabedorias locais, as cinzas daquele sentido do sagrado que habita em cada criatura. 'Onde está o seu Deus?', perguntam os povos. Sim, caríssimos, a história interroga-nos mas, ainda antes, a nossa consciência”, disse o Santo Padre.

Leão XIV sublinhou que é preciso "chamar a morte pelo nome, carregar os seus sinais, porém testemunhar a ressurreição”, uma vez que “reconhecer os nossos pecados para nos convertermos é já um presságio e um testemunho da ressurreição, significa, efetivamente, não nos determos nas cinzas, mas levantarmo-nos e reconstruirmos”, afirmou.

O Papa recordou ainda que, “apesar do pecado ser sempre pessoal, também ganha forma nos ambientes reais e virtuais que frequentamos, nas atitudes com que nos condicionamos mutuamente, muitas vezes dentro de autênticas ‘estruturas de pecado’ de ordem económica, cultural, política e até religiosa”. E constatou “como é raro encontrar adultos que se arrependem, pessoas, empresas e instituições que admitem ter errado!”