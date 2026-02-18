Ouvir
​Num mundo fragmentado, a Igreja é instrumento de unidade

18 fev, 2026 - 10:30 • Aura Miguel

Leão XIV, que tem dedicado a catequese das quartas-feiras aos documentos do Concílio Vaticano II, referiu-se desta vez à Constituição Dogmática Lumen Gentium para sublinhar que "A Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano" (LG 1).

“A condição da humanidade é uma fragmentação que os seres humanos são incapazes de reparar, embora o anseio pela unidade habite nos seus corações”, disse esta qauarta-feira o Papa, na Praça de São Pedro.

“É nesta condição que entra em ação a obra de Jesus Cristo que, pelo Espírito Santo, vence as forças da divisão e o próprio Divisor”, completou.

Leão XIV, que tem dedicado a catequese das quartas-feiras aos documentos do Concílio Vaticano II, referiu-se desta vez à Constituição Dogmática Lumen Gentium para sublinhar que "A Igreja, em Cristo, é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano" (LG 1).

O Papa sublinhou que o uso do termo “sacramento” e a consequente explicação, pretende indicar que “a Igreja é, na história da humanidade, uma expressão daquilo que Deus deseja realizar; por isso, ao contemplá-la, apreende-se, em certa medida, o plano de Deus, o mistério: neste sentido, a Igreja é um sinal activo”.

“De facto, quando Deus age na história, envolve na sua atividade as pessoas que são recetoras da sua ação. É através da Igreja que Deus alcança o objetivo de unir as pessoas a Si e de as reunir entre si. Esta é a experiência da salvação.”

Esta certeza “faz-nos sentir gratos por pertencermos à Igreja, o corpo de Cristo ressuscitado e o único povo de Deus em peregrinação através da história, que vive como uma presença santificadora no meio de uma humanidade ainda fragmentada, como um sinal efetivo de unidade e reconciliação entre os povos”, concluiu.

No final da catequese, ao saudar os fiéis de língua árabe, Leão XIV sublinhou que “o cristão é chamado a ser sinal eficaz de unidade e reconciliação entre os povos”.

