Quaresma. "É uma espécie de fitness espiritual" até à Páscoa

A Quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa. Mas, o que é que isto significa e a que é que os cristãos são chamados neste tempo especial? "É um tempo para vivermos o nosso batismo e a nossa vida em Cristo a sério, no amor a Deus e ao próximo", explica à Renascença o padre Paulo Terroso.

Este é um tempo de silêncio, oração, jejum e renúncia, que o sacerdote sompara a uma espécie de "fitness espiritual", um treino intenso que os cristãos devem fazer para chegar em forma à Páscoa, a festa maior do calendário cristão, que celebra a Ressurreição de Cristo.

"Os cristãos são chamados a prepararem-se, a exercitarem-se interiormente. Isso exige um trabalho interior. Um amigo meu dizia-me que é um tempo de 'fitness espiritual."

"Os exercícios espirituais que somos chamados a fazer - na Quaresma, e em toda a vida - são o jejum. a abstinência, a oração e a caridade, a esmola. Que foi isso que o próprio Cristo fez ao longo da sua vida", sublinha.

Parte essencial desse treino é o jejum e a oração, que nesta altura também deve ser mais intensa. "A oração é fundamental. É ela que nos desinstala, confirma, ilumina e aponta outros caminhos, que nos inspira decisões e percursos a realizar. E depois, temos também o jejum, que relativiza as reivindicações do 'eu' e ajuda-nos a perceber que a nossa realização neste mundo não é plenamente material. Nem só de pão vive o homem".

Os cristãos devem também contribuir para ajudar quem esteja em necessidade. É a chamada "renúncia quaresmal", que este ano várias dioceses já destinaram para ajudar as vítimas dos temporais.

"Aquilo que dispensamos do nosso jejum e da nossa abstinência, esse excedente, e não só, deve ser dado àqueles que mais sofrem, vítimas de injustiça ou de uma calamidade, como a que temos neste momento em Portugal. Por isso as dioceses e os bispos procuram orientar, durante este período, aquilo que é o contributo penitencial para algumas causas. E este ano a renúncia quaresmal, esta esmola, vai ser direcionada precisamente para as vítimas das tempestades".

Num tempo marcado pelo sofrimento de quem perdeu tudo nas tempestades que varreram o país, nesta Quaresma será mesmo prioritário continuar a ajudar e a levar esperança. "Temos visto gestos muito expressivos de cuidado pelos outros, de solidariedade e de entreajuda. Portanto, creio que nós, os portugueses, nesta Quaresma, de modo particular os cristãos todos, evidentemente, mas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade, são chamados a gestos de esperança e de cuidado uns com os outros, num país que está unido para ser uma nação de justiça, de paz e de hospitalidade também dos estrangeiros", sublinha.

Quanto ao jejum, não deve ser entendido apenas em relação a alimentos, diz o padre Paulo Terroso, que lembra que o próprio Papa, na mensagem para esta Quaresma, apela a um jejum especial: "a abstinência de palavras que atingem e ferem o próximo".

"Se fizermos mesmo silêncio nesta Quaresma, se pararmos diante de nós mesmos, até diria assim, percebemos a violência verbal a que estamos expostos e que já faz parte das nossas vidas, o endurecimento do discurso, a maledicência, a calúnia. Tudo isso fere-nos, e fere gravemente, divide-nos, polariza. Portanto, creio que um aspeto fundamental a cuidar nesta Quaresma é uma maior atenção àquilo que dizemos".

Quaresma na Basílica dos Congregados. "Escutar é o primeiro gesto de conversão"

O padre Paulo Terroso é o reitor da Basílica dos Congregados, em Braga, que preparou para esta Quaresma um ciclo de leituras dramatizadas dos Sermões do Padre António Vieira, porque "ouvir Vieira no atual contexto político, social e cultural de Portugal e do mundo é mais do que um exercício literário, é uma necessidade ética".

"Pensámos num percurso que seja verdadeiramente um percurso de conversão, a partir da purificação dos sentidos, que nos colocam em contacto na compreensão da realidade, na relação com os outros, e também na relação com Deus", explica.

"A nossa proposta não é um conjunto disperso de iniciativas, é mesmo um percurso, um itinerário pensado para envolver a inteligência, a consciência, também o corpo, porque a fé não vive apenas de ideias, vive-se com os sentidos, com a escuta, com o olhar, com o caminho concreto que se faz".

O itinerário abre esta quarta-feira com o 'Sermão de Quarta-Feira de Cinzas', do Padre Antonio Vieira, um texto sobre a condição humana e a finitude da vida, a que se pode assistir às 18h30.

No próximo domingo, 22 de fevereiro, às 15h30, será a vez do 'Sermão das Tentações', "é o que o Padre António Vieira proferiu no Maranhão, e que tem a ver com a injustiça social, o respeito pelo outro, que é diferente. Neste caso eram as comunidades indígenas. Parece-nos fundamental neste tempo que estamos a viver com medo do estrangeiro, com posições racistas de onde menos esperávamos, com esta falta de atenção e respeito pela cultura do outro".

"É um sermão de 1672, que vai ser aqui proferido pelo ator José Miguel Braga,porque escutar é o primeiro gesto de conversão. O cristianismo é a religião do ouvido, da escuta da palavra, e Vieira obriga-nos a ouvir aquilo que muitas vezes evitamos, a verdade sobre a vaidade, sobre a injustiça, sobre o uso do poder, sobre a fragilidade humana".

No dia 7 de março, às 10h00, sob aorientação de Luís da Silva Pereira , a proposta é “Subir à Jerusalém Celeste: os cinco sentidos como caminho”, uma visita guiada e espiritualmente acompanhada ao Escadório dos Cinco Sentidos do Santuário do Bom Jesus do Monte.

Os participantes "são convidados a percorrer este itinerário barroco como uma verdadeira catequese em movimento, onde visão, audição, tato, olfato e paladar se tornam mediações para pensar a fé, o corpo e a transcendência". O ponto de encontro será no Miradouro e Capela do Pretório de Pilatos (Bom Jesus). A participação é gratuita, mas requer inscrição obrigatória.

O programa prossegue no Domingo de Ramos, 29 de março, às 21h00, com as Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, na Basílica dos Congregados. As meditações foram confiadas a Frederico Lourenço, "tradutor da Bíblia e ensaísta, cuja escrita se distingue pela densidade intelectual, rigor bíblico e profunda humanidade". A leitura será feita por Paulo Mira Coelho.

A 30 de março, às 20h00, a Basílica dos Congregados propõe uma Ceia Pascal Bíblica, no Refeitório da Cooperativa S. João Paulo II. "Mais do que um jantar, trata-se de uma experiência espiritual concreta: viver a Ceia Pascal como Jesus a viveu com os seus Apóstolos. Cada gesto, cada alimento e cada palavra ajudam a compreender melhor a Eucaristia e o núcleo da Páscoa cristã".

A ceia será orientada e comentada pelo Chef Luís Lavrador, que conduzirá os participantes pelos ritos e símbolos da tradição judaica, abrindo-os ao coração do Evangelho. A participação tem um custo de 30 euros por pessoa e requer inscrição obrigatória, estando sujeita a vagas limitadas.