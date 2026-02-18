Ouvir
Vaticano afasta participação no Conselho da Paz

18 fev, 2026 - 00:56 • Redação

A Santa Sé não vai integrar o Conselho da Paz, anunciou o cardeal Pietro Parolin, em Roma. O secretário de Estado do Vaticano apontou dúvidas quanto ao organismo e defendeu que a ONU deve liderar a gestão de crises.

A Santa Sé não participará no Conselho da Paz devido à sua natureza específica, distinta da dos restantes Estados. A posição foi assumida pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, à margem do encontro bilateral com o Governo italiano, realizado no Palácio Borromeo, em Roma, por ocasião do aniversário da assinatura dos Pactos de Latrão.

A reunião contou com a presença do Presidente da República italiana, Sergio Mattarella. Aos jornalistas, Parolin explicou que a decisão resulta da especificidade institucional da Santa Sé.

“A Santa Sé não participará no Conselho da Paz pela sua natureza particular, que não é evidentemente a dos outros Estados”, afirmou o cardeal Pietro Parolin.

Questionado sobre a participação de Itália como observador, o secretário de Estado reconheceu que existem aspetos que suscitam dúvidas e que carecem de esclarecimento.

“Há pontos que deixam alguma perplexidade e que precisariam de explicação. O importante é que se esteja a tentar dar uma resposta, mas para nós há criticidades que deveriam ser resolvidas”, afirmou Pietro Parolin.

Entre as reservas apontadas, destacou a necessidade de que seja sobretudo a Organização das Nações Unidas a assumir a condução das situações de crise no plano internacional, sublinhando que essa é uma preocupação reiterada da Santa Sé.

