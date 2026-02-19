Ouvir
Lampedusa, Assis e Rimini na intensa agenda do Papa para Itália

19 fev, 2026 - 14:03 • Aura Miguel

Após uma pausa estival, no dia 6 de agosto, Leão XIV viaja até Assis, para celebrar missa e encontrar-se com jovens, no âmbito dos 800 anos da morte do “Poverello”.

Leão XIV vai percorrer várias cidades italianas, nos próximos meses, com visitas pastorais de norte a sul do país.

O calendário foi divulgado esta quinta-feira e começa em Pompeia a 8 de maio, primeiro aniversário da sua eleição para a Sé de Pedro. Nessa manhã, Leão XIV desloca-se ao Santuário della Madonna di Pompei, cuja devoção revelou logo após a eleição, na varanda da Basílica da São Pedro, ao afirmar que a Virgem de Pompeia “quer sempre caminhar connosco, estar próxima e ajudar-nos com a sua intercessão e o seu amor”. Ainda na tarde de 8 de maio, Leão XIV visita a cidade de Nápoles.

A 23 de maio, o Papa encontra-se com os fiéis das “Terras dos Fogos”, em Acerra. Trata-se de uma zona gravemente afetada por lixeiras, resíduos tóxicos ilegais e queimadas de materiais plásticos e industriais, com altas taxas de mortalidade devido à poluição ambiental. Esta visita realiza-se na véspera do aniversário da assinatura da Encíclica Laudato Si (24 de maio 2020).

A 20 de junho, Leão XIV vai até Pavia, onde se encontram os restos mortais do seu “pai na fé”, Santo Agostinho. E, a 4 de Julho, o pontífice dirige-se à ilha de Lampedusa, tristemente famosa pela trágica situação dos migrantes.

Após uma pausa estival, no dia 6 de agosto, Leão XIV viaja até Assis, para celebrar missa e encontrar-se com jovens, no âmbito dos 800 anos da morte do “Poverello”.

Por fim, a agenda de Leão XIV incluiu uma deslocação à cidade de Rimini, na tarde de sábado 22 de agosto, para um encontro com os participantes na 47° Edição do Meeting para a amizade entre os povos. Trata-se de um evento com grande impacto cultural, ligado ao Movimento Comunhão e Libertação, que já recebeu a visita de João Paulo II em 1982 e por onde têm passado diversos líderes e responsáveis políticos, culturais e religiosos a nível mundial.

