Reitor do Santuário de Fátima: "O turismo religioso pode ser um motor de recuperação"

O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, acredita que o turismo religioso pode assumir um papel determinante na recuperação do território e não antevê uma quebra significativa no número de peregrinos, em particular estrangeiros.

Carlos Cabecinhas reconhece que o ano começou “marcado pela depressão e pelo mau tempo”, situação que também afetou o próprio Santuário, mas sublinha que a tendência de afluência a Fátima tem sido positiva. “A tendência de visitantes e peregrinos em Fátima tem vindo a aumentar”, afirma, lembrando que 2025 foi um ano animador nesse aspeto.

Ainda assim, o reitor admite que o grau de destruição provocado pelas várias tempestades terá impacto, sobretudo pelas consequências nas infraestruturas. “Obviamente, todo este grau de destruição terá impacto, pelo que atingiu de infraestruturas”, diz, acrescentando, no entanto, que vê no turismo religioso um fator de esperança.

“A minha convicção é que o turismo religioso pode ser um motor de recuperação desta região”, realça.

O padre Carlos Cabecinhas distingue o impacto entre peregrinos nacionais e internacionais. Na sua perspetiva, o turismo religioso internacional não deverá ser afetado, mas os visitantes portugueses poderão sentir mais dificuldades. “Não creio que as pessoas deixem de vir a Fátima, mas talvez possam permanecer menos tempo”, explica, apontando para os constrangimentos económicos sentidos por muitas famílias, nomeadamente devido aos danos nas habitações.

Para o reitor, a capacidade do turismo religioso em atrair visitantes de fora da região pode gerar recursos essenciais à recuperação. “Essa presença numerosa pode trazer recursos e permitir a recuperação do território”, defende, sublinhando que esse processo exige a colaboração de várias entidades, desde municípios ao Governo, para a reconstrução das infraestruturas danificadas.

Neste contexto, o sacerdote destaca também a importância dos workshops de turismo religioso que se realizam em Fátima. Segundo o responsável, estas iniciativas têm o mérito de projetar o destino a nível nacional e internacional. “O facto de Fátima acolher estes workshops faz com que as atenções se virem para este lugar, que já é o maior destino religioso português”, afirma.

O reitor do Santuário de Fátima considera que estas ações funcionam como uma forma de promoção indireta da região. “Com o sucesso e a longevidade desta iniciativa, fica demonstrada a importância de eventos deste género”, conclui, defendendo que, mesmo num contexto adverso, os workshops de turismo religioso podem dar um contributo relevante para a promoção e recuperação da região Centro.