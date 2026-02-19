Santuário de Fátima vai lançar Certificado Oficial do Peregrino em outubro

O Santuário de Fátima vai lançar, em outubro, o Certificado do Peregrino de Fátima, um documento oficial destinado a reconhecer formalmente a experiência de peregrinação até ao Santuário.

O anúncio foi feito pelo reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas, na abertura do XIII Workshops Internacionais de Turismo Religioso. O sacerdote explicou tratar-se de uma resposta a um pedido antigo e recorrente por parte dos peregrinos. “A emissão de um certificado oficial do Peregrino de Fátima tem sido um pedido que nos tem chegado reiteradamente”, afirmou.

De acordo com o responsável, o certificado obedecerá a critérios específicos de peregrinação, atualmente em fase de definição, e será apresentado publicamente no dia 12 de outubro, véspera do Dia Nacional do Peregrino, celebrado a 13 de outubro. A data coincide com o início da última grande peregrinação do ano ao Santuário de Fátima.

Segundo o padre Carlos Cabecinhas, esta iniciativa tem como principais objetivos promover a prática da peregrinação, valorizar os caminhos de Fátima e reforçar o santuário como meta final desses percursos.

O reitor recordou ainda o trabalho desenvolvido pelo Centro Nacional de Cultura e pelos municípios envolvidos, que têm dedicado uma atenção especial à consolidação e valorização destes itinerários.

O Certificado do Peregrino de Fátima pretende, assim, reconhecer simbolicamente o percurso espiritual e físico dos peregrinos, reforçando a identidade de Fátima como um dos principais destinos de peregrinação a nível nacional e internacional.

O padre Carlos Cabecinhas aproveitou ainda para fazer um balanço da afluência ao santuário, sublinhando que 2025 foi um ano de crescimento no número de peregrinos e visitantes. Ainda assim, alertou para os desafios que se colocam à região.

“Esses números animadores não nos fazem esquecer o início difícil do presente ano”, disse, referindo-se às tempestades que atingiram violentamente o centro de Portugal, com impactos significativos na vida das populações e nas infraestruturas.

“As tempestades deixaram atrás de si um rasto de destruição, que mantém ainda em suspenso a vida de muitas pessoas e que danificou inúmeras infraestruturas, não deixando de ter reflexos na atividade turística da região”, afirmou.

Perante este contexto, o reitor do Santuário defendeu uma resposta articulada entre entidades públicas e privadas. “Cabe-nos — a cada uma das entidades na sua área específica de ação — procurar minimizar esse impacto”, declarou, acrescentando que “cabe-nos procurar que o turismo religioso seja motor de recuperação desta área atingida”.