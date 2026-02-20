Comissão criada no âmbito do Sínodo vai rever o Código dos Cânones das Igrejas Orientais

A Secretaria-Geral do Sínodo criou uma Comissão para o Direito Canónico Oriental, um novo organismo encarregado de elaborar propostas para a revisão do Código dos Cânones das Igrejas Orientais (CCEO), à luz do percurso sinodal da Igreja Católica.

A nova Comissão reuniu-se pela primeira vez esta quinta-feira, na sede da Secretaria-Geral do Sínodo, e surge como resposta a pedidos reiterados de vários chefes das Igrejas orientais sui iuris, bem como à necessidade de aprofundar a especificidade do direito canónico oriental no processo de reforma em curso.

Este organismo vem complementar o trabalho da Comissão Canónica, instituída em dezembro de 2023, que já identificou algumas propostas de reforma do CCEO, embora tenha estado sobretudo centrada no Código de Direito Canónico da Igreja Latina.

A Comissão para o Direito Canónico Oriental integra especialistas em direito canónico oriental, escolhidos entre os consultores do Dicastério para os Textos Legislativos e do Dicastério para as Igrejas Orientais, promovendo também a cooperação interdicasterial ao serviço das Igrejas locais.

Em comunicado, o secretário-geral do Sínodo, Mario Grech, explica que “tendo em conta a especificidade do direito canónico oriental, considerou-se oportuno criar uma comissão específica”, que trabalhará em estreita colaboração com o Grupo de Estudo n.º 1, dedicado a “alguns aspectos das relações entre as Igrejas Católicas Orientais e a Igreja Latina”.

Segundo o cardeal, esta é uma “comissão para a implementação” das orientações que resultaram do processo sinodal, em particular do Relatório de Síntese de 2023 e do Documento Final de 2024 da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos.

“No espírito sinodal que caracteriza esta fase de implementação”, acrescenta Mario Grech, “convido as Igrejas sui iuris, as Conferências Episcopais, as universidades católicas e todos os interessados a enviarem as suas contribuições ao Secretariado-Geral do Sínodo até 15 de abril de 2026”.

O Grupo de Estudo n.º 1 é um dos dez grupos criados em 2024 pelo Papa Francisco, na sequência da Primeira Sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, destinada a aprofundar questões consideradas centrais para a vida e a missão da Igreja numa perspetiva sinodal.