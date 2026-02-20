Concerto evocativo dos Três Pastorinhos propõe peregrinação musical em Fátima

O XI Concerto Evocativo dos Três Pastorinhos de Fátima propõe uma peregrinação musical entre a criação contemporânea e o canto da liturgia latina medieval. O concerto realiza-se no domingo, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com a participação do Ensemble São Tomás de Aquino.

Sob o título “Cum jubilo — uma peregrinação musical”, o concerto convida os peregrinos a uma viagem espiritual por quatro lugares da memória cristã — invitatório, ofertório, ostensório e laudatório — tendo como eixo central a Missa Pro pacem, de João Andrade Nunes, obra emblemática no percurso de dez anos do ensemble.

Nas notas de programa, o teólogo Alfredo Teixeira, citado pelo Santuário de Fátima, explica que o invitatório é “o lugar do convite a entrar, onde Deus se transcreve numa voz de chamamento”, enquanto o ofertório representa “a dádiva e a confiança”. Já o ostensório é descrito como “o lugar da contemplação, onde se vislumbra o invisível nas figuras do visível”, culminando no laudatório, “o lugar jubiloso que conclui esta peregrinação musical”.

O programa percorre diferentes contextos históricos da cristandade, integrando obras de várias épocas. No invitatório serão interpretadas peças como Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler, de Arvo Pärt, Justus ut palma florebit, do Graduale Romanum, e Locus iste, de Rui Paulo Teixeira.

O ofertório inclui Sub tuum præsidium, antiga antífona mariana, Summa, de Arvo Pärt, e Stetit angelus, de Rihards Dubra. No ostensório, o público poderá ouvir Adoro te devote, do Missal Romano, Oratio dominica, de Alfredo Teixeira, e Pange lingua, de Bob Chilcott.

O momento final, o laudatório, reúne obras de louvor como Jubilate Deo universa, do Missal Romano, Benedicimus Deum cæli, de James MacMillan, Drei Hirtenkinder aus Fátima, de Arvo Pärt, e Alleluia, jubilate, de James Whitbourn.

Fundado em 2015, o Ensemble São Tomás de Aquino é grupo residente na igreja homónima, em Lisboa, sendo constituído por jovens músicos profissionais, com formação variável consoante os concertos. Em Fátima, o ensemble apresenta-se como coro a várias vozes, acompanhado por André Ferreira, no órgão, e sob a direção musical de Maria de Fátima Nunes.

O XI Concerto Evocativo dos Três Pastorinhos de Fátima convida, assim, os peregrinos a uma experiência musical de chamamento, dádiva, contemplação e júbilo, evocando a memória cristã ao longo dos séculos e a própria experiência espiritual dos Pastorinhos.