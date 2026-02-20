Ouvir
Depois de 144 anos em construção, Sagrada Família atinge a sua altura máxima

20 fev, 2026 - 22:08 • Catarina Magalhães

A maior torre da basílica da Sagrada Família recebeu esta sexta-feira a peça final, atingindo a sua altura máxima como a igreja mais alta do mundo com 172,5 metros.

Após 144 anos em construção, a icónica basílica coroou o topo da Torre de Jesus Cristo com uma cruz branca de 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, a peça central da igreja.

Porém, o interior da torre ainda está em construção e a conclusão total da Sagrada Família está apenas prevista para a próxima decada, com trabalhos que se podem prolongar até 2034.

Após vários dias de ventania que impediam os trabalhos, viveu-se "um dia de alegria, maravilhoso para todas as pessoas que tornaram isto possível", contou o arquiteto-chefe do projeto, Jordi Faulí, aos jornalistas.

O evento oficial para a bênção da Torre de Cristo está previsto para dia 10 de junho, em celebração do centenário da morte do arquiteto catalão Antoni Gaudí, dedicado a esa obra de 1883 até 1926.

Leão XIV pode estar presente na celebração, mas o Vaticano ainda não confirmou a visita do Papa a Espanha, avançou o jornal "Catalan News".

A primeira pedra do monumento foi colocada em 1882, mas o arquiteto nunca previu que a obra ficasse concluída em vida. Quando morreu, apenas uma das várias torres tinha sido terminada.

"Como é tradição na construção, a bandeira catalã é hasteada, indicando que a estrutura da torre está completa e que não houve incidentes, assim como a bandeira do Vaticano, por se tratar do templo mais alto da Igreja Católica", descreveu a Fundação da Sagrada Família nas redes sociais.

Depois da instalação dos quatro braços horizontais da cruz na torre de Jesus Cristo no início deste ano, os desenhos geométricos, as colunas adelgaçantes, os jogos de cor dos vitrais e a pedra branca que a emoldura fazem deste o monumento mais visitado da cidade.

Milhões de turistas visitam o icónico monumento todos os anos, com cerca de 4,8 milhões de bilhetes vendidos em 2024 e com uma receita superior a 150 milhões de euros.

