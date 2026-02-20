Depois de 144 anos em construção, Sagrada Família atinge a sua altura máxima

A maior torre da basílica da Sagrada Família recebeu esta sexta-feira a peça final, atingindo a sua altura máxima como a igreja mais alta do mundo com 172,5 metros. Após 144 anos em construção, a icónica basílica coroou o topo da Torre de Jesus Cristo com uma cruz branca de 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, a peça central da igreja. Porém, o interior da torre ainda está em construção e a conclusão total da Sagrada Família está apenas prevista para a próxima decada, com trabalhos que se podem prolongar até 2034.

Após vários dias de ventania que impediam os trabalhos, viveu-se "um dia de alegria, maravilhoso para todas as pessoas que tornaram isto possível", contou o arquiteto-chefe do projeto, Jordi Faulí, aos jornalistas.

O evento oficial para a bênção da Torre de Cristo está previsto para dia 10 de junho, em celebração do centenário da morte do arquiteto catalão Antoni Gaudí, dedicado a esa obra de 1883 até 1926.

Leão XIV pode estar presente na celebração, mas o Vaticano ainda não confirmou a visita do Papa a Espanha, avançou o jornal "Catalan News".

A primeira pedra do monumento foi colocada em 1882, mas o arquiteto nunca previu que a obra ficasse concluída em vida. Quando morreu, apenas uma das várias torres tinha sido terminada. "Como é tradição na construção, a bandeira catalã é hasteada, indicando que a estrutura da torre está completa e que não houve incidentes, assim como a bandeira do Vaticano, por se tratar do templo mais alto da Igreja Católica", descreveu a Fundação da Sagrada Família nas redes sociais.

