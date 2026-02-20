Federação Portuguesa pela Vida contra “financiamento de turismo do aborto”

A Comissão Europeia deverá pronunciar-se no início de março sobre a iniciativa do grupo "minha voz; minha escolha" que pretende que a União Europeia suporte a deslocação das mulheres que pretendem abortar a países onde esta prática é mais permissiva. O assunto já foi debatido e votado favoravelmente em dezembro pelo Parlamento Europeu. Na ocasião a maioria dos eurodeputados expressou apoio à iniciativa popular. Agora a Comissão Europeia tem até ao iníco de março para dar uma resposta oficial, e se for o caso, anunciar as medidas que pretende adotar. Eventualmente a decisão poderá ser comunicada mais cedo, ainda este mês, apontando-se como possível o dia 25.

Em declarações à Renascença, Isilda Pegado, Presidente da Federação Portuguesa pela Vida, considera inaceitável esta proposta que apelida de "turismo do aborto".

Isilda Pegado alude a uma prática "descabida" que na sua opinião atenta contra "a soberania dos próprios Estados", porque “os Estados definiram a proteção da vida humana dentro de determinados parâmetros”. “Portugal, por exemplo, teve um referendo a dizer que a vida humana a partir das 10 semanas não está na disponibilidade ninguém”; acrescenta.

A Federação Portuguesa pela Vida, juntamente com a associada da Federação Europeia One of Us, está a desenvolver uma campanha que pretende fazer chegar aos Comissários Europeus uma carta onde manifestam a sua forme oposição a esta medida. E pede a todos que subscrevam uma iniciativa contra esta proposta e que pode ser encontrada facilmente procurando simplesmente na internet por "financiamento ao turismo do aborto".

Por sua vez, os defensores do aborto dizem que "é inaceitável que mulheres ainda morram na Polônia por causa disso, e que mulheres sofram financeiramente porque o aborto não é gratuito". Ou que “mulheres sejam forçadas a viajar longas distâncias ou a buscar alternativas inseguras por falta de profissionais de saúde”.

Este movimento de amigos, ativistas e organizações refere que “uniu forças para tornar a Europa um lugar melhor para todos”. E refere que em toda a Europa, mais de 20 milhões de mulheres não têm acesso ao aborto.

O grupo "Minha Voz, Minha Escolha" pede por isso uma união de "forças para tornar a Europa um lugar melhor para todos". "Imaginamos uma Europa que proteja a igualdade e exija justiça e respeito aos direitos fundamentais, entre eles os direitos reprodutivos", afirmam os defensores da proposta.