Obra Católica defende necessidade de imigrantes e de rever "a forma como aplicamos as leis"

20 fev, 2026 - 06:15 • Henrique Cunha
A diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM), Eugénia Quaresma, considera que o temporal que assolou o país vai obrigar a "revermos a forma como aplicamos as leis e a forma como falamos daqueles de quem precisamos".
Em entrevista à Renascença, Eugénia Quaresma sublinha que o processo de reconstrução obriga “termos mais pessoas para trabalhar”, não sendo importante “sabermos qual é a sua nacionalidade”.
Neste contexto, a responsável da OCPM defende que vai ser necessário ter um olhar diferente sobre a legislação e diz que "não faz sentido ter uma linguagem hostil para com aqueles que nos fazem falta".
“Houve uma onda de devastação, e precisamos de avançar com a reconstrução e vamos precisar de pessoas para trabalhar, e não é importante a nacionalidade, é importante, de facto, este desejo de construir. E, portanto, este tempo obriga a revermos a forma como aplicamos as leis e a revermos a forma como falamos daqueles de quem precisamos. Porque não faz sentido ter uma linguagem hostil para com aqueles que nos fazem falta. É importante revermos a nossa narrativa, porque estamos a falar de pessoas de quem precisamos”, sublinha.
Noutro plano, a diretora da OCPM refere que o caso de alegados insultos racistas ocorrido no recente jogo de futebol entre SL Benfica e Real Madrid CF "faz-nos lembrar que precisamos de falar a sério sobre o racismo e a xenofobia".
Sem tomar partido sobre o episódio que envolveu os futebolistas Vinícius Júnior e Gianluca Prestianni, Eugénia Quaresma diz que “precisamos de reeducar os nossos comportamentos, porque é quase como se tivéssemos soltado aqui um filtro em que é permitido qualquer tipo de agressão isto não é digno de uma sociedade civilizada”.
Eugénia Quaresma admite que, por vezes, "o futebol é um escape", mas sublinha que "não podemos normalizar a hostilidade".
“Podemos ter o sangue à flor da pele sem ofender ninguém. E o desporto é ótimo para nos educar nesse sentido, não permitindo que se normalizem certos e determinados comportamentos. É também para isso que existe a FIFA e a UEFA. É importante a sua fiscalização. Para que, repito, não se normalize a hostilidade. Compreendemos o desabafo, mas não a hostilidade”, reforça.
Esta sexta-feira, o Fórum de Organizações Católicas para a Imigração e Asilo (FORCIM) promove um encontro sobre o "Legado do Papa Francisco e as Migrações".
Eugénia Quaresma diz que é preciso recuperar "a voz profética" de Francisco que obriga “a que a Igreja seja mais ativa, quer na denúncia quer também nas ações”.
“É importante recordar que faz parte da missão da Igreja esta voz profética, da denúncia, mas também lembrar que a Igreja tem trabalho reconhecido nesta área das migrações”, lembra.
“Podemos trabalhar mais em rede e de uma forma mais articulada. Nomeadamente, no caso das migrações, poderá existir um maior trabalho de rede a nível dos países de origem, transito e destino. Podemos, a nível de instituições religiosas, congregações religiosas, trabalhar mais em rede. A articulação entre Estado, Igreja, ONGs pode ser mais efetiva e mostrar que o bem pode ser muito superior ao mal que às vezes se vai instalando e que prejudica”, acrescenta.
A diretora da OCPM sublinha que é preciso encontrar formas para contrariar “discursos muito fechado, muito centrado no nacionalismo e que minam esta capacidade que fomos construindo de trabalhar em conjunto”.
“O projeto da União Europeia nasceu do humanismo cristão e há quem esteja interessado em destruir este legado. E, portanto, é preciso perceber como é que, a partir dos nossos valores cristãos, podemos continuar a contribuir para esta Europa diversa, para esta casa comum, que é diversa como é que nós, através da nossa identidade cristã, podemos contribuir para a construção e não para a destruição. É fundamental esta reflexão à vota da identidade cristã, mas também se calhar a realidade também precisa ser refletida, porque, por vezes, a realidade vai contra aquilo que é opinião dominante ou, pelo menos, a opinião daqueles que nos governam”, reforça.
O Fórum de Organizações para a Imigração e Asilo sobre o "Legado do Papa Francisco e as Migrações" vai decorrer esta sexta-feira à tarde na paróquia da Damaia e conta com a participação do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, e do presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e bispo de Santarém, D. José Traquina.
O FORCIM integra entre outras instituições, a Cáritas Portuguesa, a Comissão de Apoio á Vitima de Tráfico de Pessoas, A Comissão Nacional Justiça e Paz, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o Serviço Jesuíta aos Refugiados e a Obra Católica Portuguesa das Migrações.