Obra Católica defende necessidade de imigrantes e de rever "a forma como aplicamos as leis"

A diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM), Eugénia Quaresma, considera que o temporal que assolou o país vai obrigar a "revermos a forma como aplicamos as leis e a forma como falamos daqueles de quem precisamos". Em entrevista à Renascença, Eugénia Quaresma sublinha que o processo de reconstrução obriga “termos mais pessoas para trabalhar”, não sendo importante “sabermos qual é a sua nacionalidade”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste contexto, a responsável da OCPM defende que vai ser necessário ter um olhar diferente sobre a legislação e diz que "não faz sentido ter uma linguagem hostil para com aqueles que nos fazem falta". “Houve uma onda de devastação, e precisamos de avançar com a reconstrução e vamos precisar de pessoas para trabalhar, e não é importante a nacionalidade, é importante, de facto, este desejo de construir. E, portanto, este tempo obriga a revermos a forma como aplicamos as leis e a revermos a forma como falamos daqueles de quem precisamos. Porque não faz sentido ter uma linguagem hostil para com aqueles que nos fazem falta. É importante revermos a nossa narrativa, porque estamos a falar de pessoas de quem precisamos”, sublinha.

Precisamos de falar a sério de racismo e xenofobia Noutro plano, a diretora da OCPM refere que o caso de alegados insultos racistas ocorrido no recente jogo de futebol entre SL Benfica e Real Madrid CF "faz-nos lembrar que precisamos de falar a sério sobre o racismo e a xenofobia". Sem tomar partido sobre o episódio que envolveu os futebolistas Vinícius Júnior e Gianluca Prestianni, Eugénia Quaresma diz que “precisamos de reeducar os nossos comportamentos, porque é quase como se tivéssemos soltado aqui um filtro em que é permitido qualquer tipo de agressão isto não é digno de uma sociedade civilizada”. Eugénia Quaresma admite que, por vezes, "o futebol é um escape", mas sublinha que "não podemos normalizar a hostilidade". “Podemos ter o sangue à flor da pele sem ofender ninguém. E o desporto é ótimo para nos educar nesse sentido, não permitindo que se normalizem certos e determinados comportamentos. É também para isso que existe a FIFA e a UEFA. É importante a sua fiscalização. Para que, repito, não se normalize a hostilidade. Compreendemos o desabafo, mas não a hostilidade”, reforça.