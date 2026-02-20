XX Congresso Nacional LOC/MTC: “Evangelizar, dignificando o mundo do trabalho”

A Liga Operária Católica/ Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) vai reunir em Congresso Nacional Extraordinário no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026.

O Colégio de São Teotónio, em Coimbra, é o local escolhido para o congresso, que começa às 10h00. Segue-se um Encontro de Formação.

A manhã de sábado está reservada para o exercício da democracia interna, com a votação dos delegados para eleger o/a novo/a coordenador/a e vice-coordenador/a nacionais.

Entre os militantes candidatos estão Fátima Pinto, da Diocese de Braga, e Ricardo Coelho, da Diocese de Coimbra. Cada um irá exercer um cargo na direção do Movimento Nacional da LOC/MTC, até junho de 2028, data do próximo Congresso Nacional.

A tarde destina-se à reflexão e debate conjuntos sobre a importância do Movimento e o que é essencial atualmente para a existência de algo como a LOC/MTC.

Em comunicado, Américo Monteiro, Coordenador Nacional da LOC/MTC diz que “Evangelizar, dignificando o mundo do trabalho” é a máxima assumida para os três anos, de maneira a “continuarmos a escutar o “grito dos pobres e o grito da terra” em busca de em conjunto contribuirmos para a edificação de um mundo melhor e mais justo em especial para os mais desfavorecidos”.