Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

XX Congresso Nacional LOC/MTC: “Evangelizar, dignificando o mundo do trabalho”

20 fev, 2026 - 08:44

A+ / A-

A Liga Operária Católica/ Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) vai reunir em Congresso Nacional Extraordinário no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026.

O Colégio de São Teotónio, em Coimbra, é o local escolhido para o congresso, que começa às 10h00. Segue-se um Encontro de Formação.

A manhã de sábado está reservada para o exercício da democracia interna, com a votação dos delegados para eleger o/a novo/a coordenador/a e vice-coordenador/a nacionais.

Entre os militantes candidatos estão Fátima Pinto, da Diocese de Braga, e Ricardo Coelho, da Diocese de Coimbra. Cada um irá exercer um cargo na direção do Movimento Nacional da LOC/MTC, até junho de 2028, data do próximo Congresso Nacional.

A tarde destina-se à reflexão e debate conjuntos sobre a importância do Movimento e o que é essencial atualmente para a existência de algo como a LOC/MTC.

Em comunicado, Américo Monteiro, Coordenador Nacional da LOC/MTC diz que “Evangelizar, dignificando o mundo do trabalho” é a máxima assumida para os três anos, de maneira a “continuarmos a escutar o “grito dos pobres e o grito da terra” em busca de em conjunto contribuirmos para a edificação de um mundo melhor e mais justo em especial para os mais desfavorecidos”.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 20 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)