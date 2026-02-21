​Lefebvrianos rejeitam diálogo e arriscam novo cisma

A Fraternidade Sacerdotal de São Pio X (FSSPX) respondeu negativamente à proposta de diálogo teológico apresentada pela Santa Sé e vai avançar com a ordenação de novos bispos.

O Superior geral dos lefebvrianos, padre Davide Pagliarani, publicou uma carta a rejeitar, em nome da Fraternidade, as propostas de diálogo apresentadas, no passado dia 12 de fevereiro, pelo prefeito para a Doutrina da Fé, cardeal Vítor Fernandez.

O padre Pagliarani declara que não pode aceitar, “por honestidade intelectual e fidelidade sacerdotal, diante de Deus e diante das almas, a perspetiva e os objetivos em nome dos quais o Dicastério da Santa Sé propõe o retomar do diálogo na conjuntura atual”, nem aceita o adiamento da data de 1 de julho marcada para as ordenações episcopais.

Os lefebvrianos observam que a proposta de diálogo já tinha sido apresentada pela própria Fraternidade sete anos antes, “em carta datada de 17 de janeiro de 2019”, sem que o Dicastério tivesse manifestado interesse na ocasião. Pagliarani denuncia ainda que a actual abertura ao diálogo parece "dilatória e condicional", uma vez que "a mão estendida da abertura ao diálogo é acompanhada por outra mão já pronta a infligir sanções", com a ameaça pública de uma ruptura na comunhão eclesial e de um cisma.

Pagliarani exclui que um diálogo possa definir os “mínimos necessários para a plena comunhão com a Igreja católica”.O superior dos lefebvrianos acrescenta que “a Fraternidade não pode abandonar as almas” e que as próximas ordenações episcopais “são uma necessidade concreta para a sobrevivência da Tradição”.

Oficialmente, a Santa Sé ainda não reagiu, mas o cardeal Gerhard Muller, antigo Prefeito para a Doutrina da Fé, com quem os lefebvrianos também dialogaram, no passado, sem chegar a acordo, já reagiu. "A consciência bem formada de um católico, e especialmente de um bispo validamente consagrado ou de alguém que está para receber a consagração episcopal, nunca conferirá ou receberá ordenações sagradas contra o sucessor de São Pedro”, sublinhou em declarações à imprensa italiana.

“Quem avança para um ordenação nessas condições ficará manchado por um grave pecado contra a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade da Igreja de Cristo revelada por Deu"s, acrescentou Muller”.

O facto de o Superior Geral da FSSPX ter apelado repetidamente à sua consciência perante Deus e as almas para apoiar a necessidade de novas consagrações episcopais não pode justificar a decisão.

"A única solução possível, em consciência perante Deus, consiste em que a Fraternidade São Pio X, com os seus bispos, sacerdotes e leigos, reconhecer não só em teoria, mas também na prática, o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, como o legítimo Papa e submeter-se sem pré-condições à sua autoridade doutrinal e primazia de jurisdição”, frisou o cardeal Muller.