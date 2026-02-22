​“A paz não pode ser adiada: que as armas se calem”, pede o Papa para a Ucrânia

“Já passaram quatro anos desde o início da guerra contra a Ucrânia e o meu coração continua comovido com a situação dramática diante dos olhos de todos”, lamentou o Papa, na manhã deste domingo, na Praça de São Pedro.

“Quantas vítimas, quantas vidas e famílias desfeitas, quanta destruição e sofrimento indizível?”, disse, recordando que “toda a guerra é uma ferida infligida a toda a família humana e deixa um rasto de morte, devastação e dor que marca gerações”.

"A paz não pode ser adiada, é uma exigência urgente que deve encontrar espaço nos corações e traduzir-se em decisões responsáveis”., insistiu, renovando, de seguida, com veemência o seu apelo: “Que as armas se calem, que os bombardeamentos cessem, que se alcance um cessar-fogo sem demora e se reforce o diálogo para abrir o caminho para a paz."

Aos fiéis reunidos para a oração do Angelus, o pontífice convidou a unirem-se em oração “pelo atormentado povo ucraniano e por todos os que sofrem por causa desta guerra e de todos os conflitos no mundo, para que o tão esperado dom da paz brilhe nos nossos dias”.

Silenciar televisões, rádios e smartphones

Nas reflexões antes do Angelus, Leão XIV falou da Quaresma e pediu que, a par da oração e da caridade, é preciso dar espaço ao silêncio.

“Silenciemos um pouco as televisões, os rádios, os smartphones; meditemos a Palavra de Deus, aproximemo-nos dos sacramentos; escutemos a voz do Espírito Santo, que nos fala ao coração, e escutemo-nos uns aos outros, nas famílias, nos locais de trabalho, nas comunidades."

Neste tempo propício à conversão, o Papa também propôs a todos "dedicar mais tempo a quem vive sozinho, especialmente aos idosos, aos pobres e aos doentes” e a “renunciar ao supérfluo para partilhar o que pouparmos com quem carece do necessário”.