Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

roma

“Em poucos metros, podemos tocar nas contradições deste tempo." Papa celebra missa em paróquia cheia de contrastes

22 fev, 2026 - 09:15 • Aura Miguel

Eucaristia dominical na Igreja do Sagrado Coração de Jesus in Via Marsala, uma paróquia salesiana, junto à estação Termini.

A+ / A-
Foto: Fabio Frustaci/EPA
Foto: Fabio Frustaci/EPA
Foto: Fabio Frustaci/EPA
Foto: Fabio Frustaci/EPA
Foto: Fabio Frustaci/EPA
Foto: Fabio Frustaci/EPA

O Papa Leão XIV celebrou missa, na manhã deste domingo, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus in Via Marsala, uma paróquia salesiana, junto à estação Termini.

O Papa animou os paroquianos a darem testemunho de proximidade e esperança, numa zona cheia de contrastes e problemas sociais.

“Em poucos metros, podemos tocar nas contradições deste tempo: a despreocupação dos que chegam e partem com todo o conforto e dos que não têm tecto; o grande potencial para o bem e a violência desenfreada; o desejo de trabalhar honestamente e o tráfico ilícito de drogas e prostituição”, disse, na homilia.

“A vossa paróquia é chamada a enfrentar esta realidade, a ser o fermento do Evangelho na massa do território e a ser sinal de proximidade e de caridade”, acrescentou o Papa.

O Santo Padre recordou a visão do Papa Leão XIII ao pedir a São João Bosco que construísse esta igreja, devido à sua centralidade perto da estação de comboios Termini e numa encruzilhada única da cidade. “De facto, há muitos jovens universitários, trabalhadores que vão e vêm para o trabalho, imigrantes à procura de emprego, jovens refugiados que encontraram no edifício ao lado, graças à iniciativa dos Salesianos, a oportunidade de conhecer outros italianos e de realizar projectos de integração; e há também os nossos irmãos e irmãs sem-abrigo que encontram acolhimento nos espaços da Cáritas”, sublinhou.

Leão XIV animou os paroquianos a darem testemunho de proximidade e esperança: “Caros amigos, ao encontrar-vos hoje, vejo em vós uma expressão especial de proximidade, de afinidade com os desafios desta região."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 22 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)