“Em poucos metros, podemos tocar nas contradições deste tempo." Papa celebra missa em paróquia cheia de contrastes

O Papa Leão XIV celebrou missa, na manhã deste domingo, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus in Via Marsala, uma paróquia salesiana, junto à estação Termini.

O Papa animou os paroquianos a darem testemunho de proximidade e esperança, numa zona cheia de contrastes e problemas sociais.

“Em poucos metros, podemos tocar nas contradições deste tempo: a despreocupação dos que chegam e partem com todo o conforto e dos que não têm tecto; o grande potencial para o bem e a violência desenfreada; o desejo de trabalhar honestamente e o tráfico ilícito de drogas e prostituição”, disse, na homilia.

“A vossa paróquia é chamada a enfrentar esta realidade, a ser o fermento do Evangelho na massa do território e a ser sinal de proximidade e de caridade”, acrescentou o Papa.

O Santo Padre recordou a visão do Papa Leão XIII ao pedir a São João Bosco que construísse esta igreja, devido à sua centralidade perto da estação de comboios Termini e numa encruzilhada única da cidade. “De facto, há muitos jovens universitários, trabalhadores que vão e vêm para o trabalho, imigrantes à procura de emprego, jovens refugiados que encontraram no edifício ao lado, graças à iniciativa dos Salesianos, a oportunidade de conhecer outros italianos e de realizar projectos de integração; e há também os nossos irmãos e irmãs sem-abrigo que encontram acolhimento nos espaços da Cáritas”, sublinhou.

Leão XIV animou os paroquianos a darem testemunho de proximidade e esperança: “Caros amigos, ao encontrar-vos hoje, vejo em vós uma expressão especial de proximidade, de afinidade com os desafios desta região."