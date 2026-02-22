O esqueleto de São Francisco de Assis é exibido ao público pela primeira vez a partir deste domingo, em Assis, sendo esperados centenas de milhares de visitantes.

No interior de uma caixa de acrílico preenchida com azoto e com a inscrição em latim "Corpus Sancti Francisci" - o corpo de São Francisco -, os restos mortais estão a ser expostos na Basílica de São Francisco de Assis, na cidade italiana de Assis.

São Francisco, que morreu a 3 de outubro de 1226, fundou a Ordem Franciscana depois de renunciar à sua riqueza e dedicar a sua vida aos pobres.

O diretor de comunicação do convento franciscano de Assis, o frade franciscano Giulio Cesareo, disse ao diário “The Guardian” esperar que a exposição possa ser "uma experiência significativa" tanto para crentes como para não crentes.

Cesareo disse que o estado "danificado" e "consumido" dos ossos demonstrava que São Francisco "se entregou completamente" à sua obra.

Os restos mortais, que ficarão expostos até 22 de março, foram transladados para a basílica construída em sua homenagem em 1230, mas só em 1818, após escavações realizadas em absoluto sigilo, é que o seu túmulo foi redescoberto.

Para além das exumações anteriores para inspeção e exame científico, os ossos de São Francisco foram expostos apenas uma vez, em 1978, a um público muito restrito e durante apenas um dia.

Normalmente oculto, o relicário transparente que contém as relíquias desde 1978 foi retirado no sábado do cofre de metal onde está guardado dentro do seu túmulo de pedra na cripta da basílica.

O relicário, por sua vez, está dentro de uma outra caixa de vidro à prova de bala e de arrombamento. As câmaras de vigilância funcionarão 24 horas por dia para maior proteção.