Maior preocupação do Papa em Espanha é que extrema-direita instrumentalize a Igreja

Os abusos sexuais no seio da Igreja também foram debatidos, numa altura em que, apenas sete dias antes do encontro, o mesmo jornal avançava que o Vaticano e a Igreja espanhola mantiveram o bispo de Cádis, Rafael Zornoza , no cargo, e em contato com menores, apesar de haver uma investigação canônica sobre um alegado abuso de crianças em 1990.

O recado, que também passou pela forma como deve ser tratada a questão da imigração, foi dado a 17 de novembro, quando os nove bispos da comissão executiva da Conferência Episcopal Espanhola se reuniram, pela primeira vez, com o Papa no Vaticano.

A mensagem não era a que esperavam e apanhou os bispos espanhóis de surpresa: a maior preocupação do Papa Leão XIV, quando pensa em Espanha, é a ascensão da extrema-direita e a forma como ela poderá instrumentalizar a Igreja, conquistando os votos dos católicos. A revelação é feita pelo El País , que cita bispos espanhóis.

“Papa vê que a extrema-direita utiliza os crentes para os seus fins”



Segundo o El País, a indicação do Papa foi clara: no regresso a Espanha, os bispos deveriam ganhar consciência das intenções dos grupos de extrema-direita e resolver o mais rapidamente possível o conflito com o Governo espanhol para indemnizar as vítimas de abusos sexuais na Igreja.

Um dos bispos citados pelo jornal disse que, durante o encontro, o Papa — além de assumir que a sua maior preocupação em Espanha “é a ideologia de extrema-direita” — alertou os presentes para a ascensão destes movimentos políticos e para o modo como “procuram conquistar o voto católico” e “instrumentalizar a Igreja”.

“O Papa vê que a extrema-direita utiliza os crentes para os seus fins”, diz um dos bispos, sob anonimato.

O exemplo? Durante os seus discursos, grupos políticos como o Vox, acusam os prelados de trair os fiéis por apoiarem políticas “anticristãs” do Governo de Pedro Sánchez como “contrapartida acordada” pelos casos de pedofilia ou “como consequência do sistema de apoios” que recebem.

Além disso, acrescenta o jornal, lançam também críticas contra o episcopado por guardar “silêncio perante o avanço do islamismo” e vão mais longe, sugerindo que os católicos deixem de consignar parte do IRS a favor da Igreja.

A leitura feita no Vaticano é de que estas mensagens, que começaram a ganhar força no verão passado, têm um objetivo: retirar a legitimidade da hierarquia da igreja e captar votos de católicos.