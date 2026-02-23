Missionários Espiritanos demarcam-se de publicação anti-Islão de deputado do Chega

A Província Portuguesa do Espírito Santo demarca-se de uma publicação contra imigrantes muçulmanos feita pelo deputado Pedro Frazão, do Chega, nas redes sociais.



O post do parlamentar do Chega mostra um muçulmano a rezar junto ao Centro Padre Alves Correia, dos missionários espiritanos, em Lisboa, que dá apoio a imigrantes, sobretudo de países africanos.

Em comunicado divulgado no Facebook, a instituição da Igreja Católica começa por dizer que “não foi consultada, não foi informada, nem autorizou qualquer associação institucional ao conteúdo em causa”.

A Província Portuguesa do Espírito Santo acrescenta que “não se revê nas posições, qualificações ou insinuações constantes da referida publicação, delas se dissociando de forma clara, serena e inequívoca”.

Leais aos princípios constitucionais do Estado de Direito democrático e à doutrina social da Igreja, os missionários espiritanos reafirma o seu “compromisso inabalável” com “a dignidade intrínseca de toda a pessoa humana, a liberdade religiosa e de consciência, o respeito mútuo entre confissões religiosas” e a “rejeição de todas as formas de discriminação, hostilidade ou instrumentalização da fé para fins de divisão social”.

O comunicado sublinha que “a defesa da identidade cristã não se confunde com discursos de exclusão nem com posicionamentos que possam contribuir para a fragmentação da convivência pacífica entre cidadãos”.

A Província Portuguesa do Espírito Santo garante que “permanecerá fiel à sua missão espiritual, pastoral e social, promovendo o diálogo, a paz e o bem comum”.