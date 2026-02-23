Ouvir
Leis laborais

“Perigosa regressão histórica e retrocesso civilizacional”. Trabalhadores católicos criticam reforma laboral

23 fev, 2026 - 14:12 • Olímpia Mairos

Moção aprovada em congresso da LOC/MTC alerta para precariedade, baixos salários e falta de diálogo na concertação social.

Os trabalhadores católicos associam-se às críticas à reforma laboral proposta pelo Governo e prometem dar o seu “contributo na luta por melhores condições de vida e de trabalho”, alertando para o agravamento da precariedade, dos baixos salários e da desregulação dos horários de trabalho.

A posição consta de uma moção aprovada no XX Congresso Nacional da Liga Operária Católica / Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC), realizado no fim de semana em Coimbra, e divulgada esta segunda-feira.

Sob o lema “Trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar”, o movimento sublinha que o trabalho deve estar ao serviço da pessoa e não o contrário. “A pessoa que trabalha deseja não apenas receber uma justa remuneração, mas também ter a oportunidade de empenhar a sua iniciativa e criatividade, sem se sentir apenas parte de uma engrenagem”, refere o documento, citando a doutrina social da Igreja.

A moção alerta para o peso da precariedade no mercado de trabalho português. “Em Portugal, grande parte dos empregos criados assentam em vínculos precários. A precariedade é um flagelo sem resposta, que agrava as condições de vida dos trabalhadores e das famílias”, lê-se no texto, que aponta ainda o aumento do custo de vida e o modelo persistente de baixos salários e reformas como fatores que empurram muitos trabalhadores e pensionistas para a pobreza ou para o limiar da pobreza.

Governo mantém negociações da reforma laboral. Reunião da Concertação Social a 3 de março

Trabalho

Governo mantém negociações da reforma laboral. Reunião da Concertação Social a 3 de março

Maria do Rosário Palma Ramalho reconhece consensos(...)

Os trabalhadores católicos criticam também o aumento e a desregulação dos horários de trabalho, a intensificação dos ritmos laborais e a desvalorização do trabalho extraordinário. “Estas realidades revelam que, para muitas empresas e patrões, o trabalho é apenas uma oportunidade de mais lucro, de mercantilização da pessoa”, acusam.

Relativamente ao novo pacote laboral, designado “Trabalho XXI”, o organismo da Igreja considera que se trata “mais de uma imposição do que de uma negociação”, denunciando a falta de transparência e de diálogo no âmbito da Concertação Social.

Esta reforma, apresentada como modernizadora, é uma perigosa regressão histórica e um retrocesso civilizacional que segue a lógica da desregulação neoliberal”, afirma a moção.

O movimento defende que é essencial reforçar a participação efetiva dos trabalhadores e privilegiar o diálogo entre organizações representativas, sindicatos, empresários e Governo.

Num contexto marcado, segundo a LOC/MTC, pelo crescimento de forças extremistas e populistas, os trabalhadores católicos apelam à convergência das forças democráticas na defesa dos direitos conquistados.

No final do documento, aprovado em Coimbra, a LOC/MTC reafirma o seu compromisso: “Comprometemo-nos a dar o nosso contributo na luta por melhores condições de vida e de trabalho, pela paz e pela justiça social, sendo fraternos e solidários junto dos trabalhadores, pensionistas e da população mais desfavorecida”.

