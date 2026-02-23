“Perigosa regressão histórica e retrocesso civilizacional”. Trabalhadores católicos criticam reforma laboral

Os trabalhadores católicos associam-se às críticas à reforma laboral proposta pelo Governo e prometem dar o seu “contributo na luta por melhores condições de vida e de trabalho”, alertando para o agravamento da precariedade, dos baixos salários e da desregulação dos horários de trabalho.

A posição consta de uma moção aprovada no XX Congresso Nacional da Liga Operária Católica / Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC), realizado no fim de semana em Coimbra, e divulgada esta segunda-feira.

Sob o lema “Trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar”, o movimento sublinha que o trabalho deve estar ao serviço da pessoa e não o contrário. “A pessoa que trabalha deseja não apenas receber uma justa remuneração, mas também ter a oportunidade de empenhar a sua iniciativa e criatividade, sem se sentir apenas parte de uma engrenagem”, refere o documento, citando a doutrina social da Igreja.

A moção alerta para o peso da precariedade no mercado de trabalho português. “Em Portugal, grande parte dos empregos criados assentam em vínculos precários. A precariedade é um flagelo sem resposta, que agrava as condições de vida dos trabalhadores e das famílias”, lê-se no texto, que aponta ainda o aumento do custo de vida e o modelo persistente de baixos salários e reformas como fatores que empurram muitos trabalhadores e pensionistas para a pobreza ou para o limiar da pobreza.