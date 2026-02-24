Ouvir
Padre António Valério é o novo provincial dos jesuítas em Portugal

24 fev, 2026 - 19:50 • Ana Catarina André

O padre António Valério, de 48 anos, é o novo provincial dos jesuítas em Portugal, foi esta terça-feira anunciado.

O sacerdote foi diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa e era atualmente diretor-geral do Colégio das Caldinhas.

Nasceu em Idanha-a-Nova, em 1977. Estudou Teologia em Bilbau e Roma e realizou a última etapa de formação na Companhia de Jesus, na Bolívia.

O novo provincial dos Jesuítas em Portugal foi ordenado padre em 2009.

O padre António Valério, nomeado esta terça-feira pelo padre geral da Companhia de Jesus, Arturo Sosa, deve tomar posse em junho. Vai suceder ao padre Miguel Almeida.

