“Viver assim é desumano”: o testemunho de um sacerdote na Ucrânia em guerra

Em muitos casos, nem é preciso que as bombas atinjam diretamente os edifícios. “ Houve situações em Kiev em que o frio congelou todos os canos e os prédios tornaram-se inabitáveis. Essas pessoas já não têm onde morar ”, conta à AIS.

O frio é um dos maiores inimigos. “ Chegamos facilmente aos 15 ou 18 graus negativos, e em algumas localidades próximas já se atingiram temperaturas abaixo dos 30 graus negativos ”, relata. “ É muito difícil. É bem depressivo .”

Embora a distância à capital funcione como “ uma espécie de seguro de vida ”, a cidade onde vive não está imune à guerra. “ Aqui também há ataques de drones e bombardeamentos, mas não com a intensidade de Kiev. Ainda assim, todo o país está sob ataque ”, sublinha.

“ Agora, a própria natureza está a lutar contra nós ”, afirma o sacerdote, referindo-se ao inverno rigoroso, às temperaturas negativas e à falta crónica de eletricidade causada pelos bombardeamentos russos às infraestruturas energéticas. “ Sem eletricidade, nada funciona. E aqui, como em Kiev, tudo depende da eletricidade, sobretudo nos edifícios altos ”, explica.

A guerra na Ucrânia entra esta terça-feira no quinto ano consecutivo e, para quem vive no terreno, a resistência faz-se “em condições desumanas”. O testemunho é do padre Lucas Perozzi , sacerdote brasileiro em missão no país há mais de duas décadas, que fala à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) a partir de Bila Tserkva , a cerca de 100 quilómetros de Kiev .



Igreja cria “pontos indestrutíveis”

Perante este cenário, a Igreja tem tentado responder com ajuda concreta. “O nosso bispo convocou os párocos para organizarmos os chamados ‘pontos indestrutíveis’”, explica o sacerdote. São espaços — por vezes simples tendas — equipados com geradores.

“Nesses locais é possível ter aquecimento, água potável, água quente para fazer chá, carregar telemóveis e ‘power banks’, e até cozinhar”, descreve. Muitos destes geradores foram disponibilizados com o apoio da Fundação AIS. “A maioria das paróquias da região de Kiev conseguiu criar estes pontos. Nós também o fizemos aqui, em Bila Tserkva. É assim que estamos a sobreviver.”

Enquanto fala à AIS, o sacerdote interrompe a gravação para confirmar a temperatura exterior. “Estão menos nove graus agora mesmo”, diz, ao regressar.

Apoio a famílias e soldados

A guerra atinge duramente as famílias, sobretudo as que têm membros na linha da frente. “Tenho uma família em que o pai está a combater. Deixou em casa a mulher e duas filhas. Vive situações muito difíceis”, relata. No Natal, o soldado conseguiu regressar por alguns dias. “Conversei com ele. Aquilo que passam é, muitas vezes, desumano.”

O apoio espiritual aos militares é uma das missões do padre Lucas. “Vou confessar, administrar os sacramentos, sobretudo a soldados estrangeiros que combatem ao lado do exército ucraniano, especialmente os que falam espanhol e português”, explica.

Inflação, pobreza e esperança

Mesmo longe da frente de combate, a vida é cada vez mais difícil. “A inflação não para de aumentar”, alerta. “É quase um milagre ver como as pessoas conseguem sobreviver com os salários que têm.”

Ainda assim, o sacerdote fala de sinais inesperados de esperança. “Aqueles que encontram Cristo, mesmo nesta situação, sobrevivem não só fisicamente. Têm alegria, têm paz interior. Vejo isso na minha paróquia”, conta.

Há até jovens a discernir vocações religiosas. “Há um jovem que está a descobrir a vocação para o sacerdócio. Deus continua a agir na vida destas pessoas”, afirma.

Um dia 24 sem celebração

A guerra começou a 24 de fevereiro de 2022. Para os ucranianos, a data não será marcada com celebrações. “Fala-se muito da esperança numa paz justa, com o regresso dos territórios ocupados. Todos sabemos que isso é praticamente impossível, mas as pessoas não querem acreditar noutra coisa”, diz o sacerdote.

Quanto ao dia em si, não espera grandes marcas públicas. “Talvez alguma reportagem na televisão ou iniciativas pontuais, mas para a maioria será apenas mais um dia”, conclui. “Vivemos o dia 24 como qualquer outro, em guerra.”

O sacerdote termina com um apelo simples: “Rezem pela Ucrânia. Rezem pelo fim desta guerra.”