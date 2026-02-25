​África (com Angola), Mónaco e Espanha são os próximos destinos do Papa

O Vaticano divulgou esta quarta-feira a agenda das próximas visitas apostólicas de Leão XIV. A 28 de março, o Principado do Mónaco recebe, pela primeira vez, num só dia, a visita do Papa.

De 13 e 23 de abril, Leão XIV realiza a sua primeira viagem apostólica ao continente africano com quatro etapas - Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial - e em Junho, entre 6 e 12, estará em Espanha.

Argélia e Angola entre as opções para 10 dias em Africa

A entrada do Papa em Africa começa na Argélia, de 13 a 15 de abril. Trata-se de um país esmagadoramente muçulmano, onde, além dos encontros na capital, Argel, o Papa agostiniano irá a Annaba, antiga Hipona, terra de Santo Agostinho.

A segunda etapa africana, de 15 a 18 de abril, será nos Camarões. Além da capital Yaoundé, o pontífice visita Bamenda, zona de guerra e conflitos separatistas, e, por fim, a cidade portuária de Douala, centro económico do pais.

Angola acolherá o Santo Padre durante três dias de 18 a 21 de abril -, com encontros e celebrações em Luanda, no Santuário de Muxima e Saurimo, na província de Lunda Sul, junto à fronteira com a República Democrática do Congo, região marcada pelo fluxo de deslocados e refugiados que fogem à fome e à violência neste país vizinho.

Por fim, de 21 a 23, será a vez da Guiné Equatorial, cujo presidente, Teodoro Oblang Nguema Mbasogo, no poder desde 1979, é o chefe de Estado do mundo há mais tempo no poder. A vista de Leão XIV tem três etapas: a capital Malabo, a cidade de Mongomo, onde se encontra o santuário nacional dedicado à Imaculada Conceição, e Bata, no litoral.