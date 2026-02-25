Comissões Justiça e Paz da Europa lançam "ação concertada" contra o crime organizado

As Comissões Justiça e Paz da Europa lançaram a Ação Concertada 2026 – A Europa e o Crime Organizado, um apelo às instituições políticas, judiciais, policiais, à sociedade civil e às Igrejas para uma resposta transversal ao fenómeno do crime organizado, que considera representar uma ameaça direta à dignidade humana e aos direitos fundamentais.

No documento agora divulgado, a Justiça e Paz Europa sublinha que o crime organizado está associado a graves violações dos direitos humanos, desde agressões e homicídios ao tráfico de droga, à prostituição forçada, ao abuso de menores, à circulação de medicamentos falsificados ou à destruição ambiental.

“A característica comum a estas práticas é a aceitação consciente de que pessoas sofram danos físicos ou emocionais e, em casos extremos, morram, sendo instrumentalizadas na busca do lucro”, lê-se no texto.

Os organismos enquadram estas práticas à luz da doutrina social da Igreja, evocando documentos como a Gaudium et Spes, e a Centesimus Annus e Fratelli Tutti, considerando que o crime organizado “representa um ataque direto à dignidade da pessoa humana, à integridade da Criação e à vocação das sociedades para servir o bem comum”.

Inspirando-se na encíclica Laudato Si’, o documento estabelece ainda uma ligação entre degradação ambiental e injustiça social, afirmando que “o clamor da terra e o clamor dos pobres estão indissociavelmente ligados: a devastação ecológica causada pela exploração criminosa dos recursos é inseparável do sofrimento imposto às comunidades vulneráveis”.

As Comissões Justiça e Paz Europa defendem uma noção alargada de segurança, baseada no conceito de segurança humana, que vá além da violência direta e inclua riscos para a saúde pública, o ambiente e a coesão social. Para a organização, o combate ao crime organizado não pode ficar restrito às forças policiais ou aos tribunais.

“Todas as sociedades afetadas devem prestar contas das formas como beneficiam, consciente ou inconscientemente, de determinadas práticas do crime organizado”, alerta o documento, apontando exemplos como trabalho não declarado, evasão fiscal, consumo de drogas ou recurso a serviços ilegais.

No plano das propostas concretas, as diferentes Comissões Justiça e Paz apelam ao reforço da cooperação europeia, à consolidação da Europol, à harmonização das estratégias nacionais e ao investimento na prevenção, educação e sensibilização, com especial atenção ao apoio às vítimas.

O documento convoca também as Igrejas a assumirem um papel ativo nesta luta, começando pela conversão pessoal e comunitária.

“As paróquias, dioceses e instituições católicas devem tornar-se lugares de resistência à corrupção, modelos de transparência e escolas de justiça e paz”, refere o texto.

Inspirada nas palavras do Papa Francisco, as organizações da Igreja recorda que “o crime organizado ataca milhões de homens e mulheres que têm o direito de viver a sua própria vida com dignidade e livres da fome e do medo da violência”.

Nesse sentido, defende que as Igrejas devem denunciar consistentemente a corrupção, formar consciências através da doutrina social-cristã e garantir que as suas próprias estruturas e atividades económicas não favorecem nem toleram práticas criminosas.

A nota conclui que opor-se ao crime organizado não é apenas uma necessidade política, mas uma exigência ética e evangélica, assumindo esta Ação Concertada como um compromisso que une ação social, política e testemunho cristão na promoção da justiça e da paz na Europa.