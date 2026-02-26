"Manual de Discernimento". Livro sobre Papa Francisco marca 8.º aniversário do Ponto SJ

Na semana em que celebra oito anos de existência, o Portal dos Jesuítas em Portugal lança o ‘Manual de Discernimento’, que é também uma homenagem ao Papa Francisco. O livro reúne os principais artigos de opinião publicados no Ponto SJ ao longo do pontificado de Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história que foi buscar aos Exercícios Espirituais – modelo criado por Santo Inácio de Loiola – o método para governar a Igreja Universal.

“Nestes artigos escritos por jesuítas, leigos ligados à espiritualidade inaciana ou simpatizantes das causas de Francisco, percebemos como a sua vida foi moldada por esta chave de leitura (…) : conhecer, decidir, colher. E ao aprofundar e conhecer a sua vida pessoal, bem como as opções que tomou enquanto pastor da Igreja, integramos e assimilamos o enorme e riquíssimo legado que nos deixou”, sublinha o comunicado do Ponto SJ que anuncia o lançamento do livro.

À Renascença, Rita Carvalho, diretora do Portal dos Jesuítas, explica que o livro permite uma leitura “mais aprofundada” do legado de Francisco, e faz um balanço “muito positivo” dos oito anos de Ponto SJ, que quer continuar a ser um espaço atualizado de moderação e debate.

O discernimento, marca da espiritualidade inaciana, é um dos legados que o Papa Francisco - primeiro Papa jesuíta da história – deixa à própria Igreja? É isso que também querem sublinhar com este livro?

Eu penso que sim, que é precisamente esta forma de olhar para a realidade e também de ver nela a presença de Deus e de se deixar conduzir por essa presença e vontade, que eu acho que é o próprio Espírito, que marca muito a vida e o magistério do Papa Francisco. No fundo, tanto a sua maneira de ser, como a sua maneira também de governar a Igreja. E isso tem muito que ver com a formação jesuítica que teve, com o que Santo Inácio deixou também nos seus exercícios espirituais, mas tem que ver também com o próprio percurso de vida do Papa e este livro fala um pouco também disso.

Com este livro queremos sublinhar este modo de proceder tão inaciano, que tanto pode trazer à nossa vida, enquanto cristãos, mas também à vida da Igreja - e que tanto trouxe à vida da Igreja.

O livro compila textos já publicados no Ponto SJ, organizados como um processo de discernimento em três capítulos: conhecer, decidir e colher. No primeiro, temos artigos que dão a conhecer melhor o Papa e a sua vida; no segundo, as decisões que tomou no seu governo e os documentos também que nos deixou; e no terceiro, que tem mais textos que foram escritos já no momento final da sua vida, é uma espécie de síntese do seu legado. Por isso dizemos que este é um livro para fazer memória, mas principalmente para nos comprometermos com o presente e também continuarmos a sonhar com o futuro, como nos ensinou o Papa.

O livro reúne textos que foram sendo publicados digitalmente, no Ponto SJ. Estarem também em papel permite que cheguem a mais leitores? É um dos objetivos?

Sim, permite chegar a mais leitores, mas acreditamos que, acima de tudo, o papel permite ajudar a fazer sínteses. Ou seja, sabemos que o digital é muito fugaz efémero, e acreditamos que há aqui textos que foram publicados no Ponto SJ que implicam leituras mais lentas, que pressupõem um “mastigar” e ajudar a ler a realidade de forma mais digerida e integrada na nossa vida e na vida da Igreja.

Há ainda muito o legado do Papa Francisco que pode continuar a dar frutos na vida da Igreja e na vida de cada um, acreditamos. Por isso achamos que valeu a pena arriscar, apesar de sermos um projeto digital, fez-nos sentido publicar um livro. Já o tínhamos feito anteriormente com o Manual de Desintoxicação, que também foi uma compilação dos primeiros e mais importantes livros do Ponto SJ no seu primeiro ano de existência, e agora com este, que vem dar unidade a alguns artigos e também fazer da sua leitura um processo.

Claro que podemos começar a ler o livro, abrir ao calhas e ler um artigo qualquer, mas gostaríamos que fosse lido como um processo.

O livro coincide com o oitavo aniversário do Ponto SJ. Que balanço fazem deste projeto e do vosso trabalho? E de que forma pretendem continuar a marcar a diferença?

Sim, este é já o oitavo aniversário do Ponto SJ e fazemos com alegria um balanço bastante positivo. Foi um projeto inovador no momento do seu lançamento, em 2020, porque veio criar um espaço de moderado de reflexão, de debate e diálogo, tanto no espaço público e no espaço eclesial, que não existia e que hoje acreditamos que é um projeto reconhecido e o seu espaço também. Mas, temos noção que é um espaço e um projeto que precisa de se reinventar todos os dias, porque os meios mudam, o digital é muito volátil e para continuarmos a ser relevantes temos de continuar a ter boa opinião e boa reflexão, mas também saber dominar a tecnologia e acolher as tendências que vão surgindo.

Acreditamos, sim, que oito anos depois, que este espaço de moderação que esteve na base da sua criação e cujo slogan é, no nosso estatuto editorial, ‘habitar a tensão’ é um desejo cada vez mais necessário, tanto no espaço público como no espaço eclesial.