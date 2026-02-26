Vaticano apresenta selo em homenagem aos católicos da Ucrânia

Embora o serviço postal do Vaticano emita frequentemente selos para assinalar festas católicas ou homenagear Igrejas nacionais, evita, em regra, referências políticas nos seus desenhos, preferindo representações de figuras religiosas, como santos locais.

O Vaticano apresentou esta quinta-feira um novo selo postal em homenagem aos católicos da Ucrânia, cujo desenho mostra a catedral de Kiev durante um apagão, numa referência invulgarmente direta às dificuldades quotidianas enfrentadas pelos ucranianos em tempo de guerra.

O novo selo, lançado na semana em que se assinala o quarto aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, retrata a Catedral da Ressurreição de Cristo, em Kiev, às escuras devido à falta de eletricidade, mas iluminada por trás pelo brilho alaranjado do céu ao entardecer.

Os apagões tornaram-se uma realidade frequente em toda a Ucrânia, à medida que a Rússia tem visado a rede elétrica, centrais de produção e outras infra-estruturas energéticas com mísseis e drones.

O arcebispo Sviatoslav Shevchchuk, líder dos quatro milhões de católicos de rito oriental da Ucrânia, afirmou, num evento no Vaticano para a apresentação do selo, que o seu lançamento representa “um grande momento de consolação”.

“Sentimo-nos verdadeiramente acolhidos pela Santa Sé por esta atenção particular à nossa história e à nossa vida neste trágico momento de guerra”, afirmou Shevchuk, em italiano.

O selo do Vaticano foi emitido para assinalar o 30.º aniversário da restauração da diocese católica de Kiev após a queda da União Soviética e o 12.º aniversário da construção da catedral.

Catedral é um “centro de resistência”.

A catedral tem também servido de abrigo antiaéreo durante a guerra. Shevchuk descreveu-a como um “centro de resistência”.

Cerca de 10% dos ucranianos pertencem à Igreja Greco-Católica Ucraniana, que segue ritos orientais mas reconhece a autoridade do Papa e está em comunhão com Roma. A maioria dos ucranianos é ortodoxa oriental.

O Papa Leão fez, no domingo, um apelo veemente à paz na Ucrânia, afirmando que o fim da guerra com a Rússia “não pode ser adiado”. Os Estados Unidos tentam intermediar um acordo de paz entre Moscovo e Kiev, sem sucesso até ao momento.

Dezenas de milhares de turistas visitam diariamente o Vaticano. Muitos compram selos nas estações dos correios do Vaticano, incluindo na Praça de São Pedro, frequentemente para enviar postais para casa.

O novo selo tem o valor facial de 1,35 euros (1,60 dólares), o custo de envio de uma carta de tamanho normal para destinos em toda a Europa. O Vaticano, um pequeno Estado soberano dentro de Roma, mantém um serviço postal independente desde 1929.