Bispo do Algarve:“Sem a comunidade brasileira, a restauração no Algarve tinha de fechar portas”

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, diz à Renascença, a poucos dias da visita do novo núncio apostólico em Portugal à Diocese do Algarve, que a presença de D. Andrés Carrascosa Coso no território “se reveste de particular importância”.

Depois de ter visitado a região mais afetada pelo temporal, em particular a região de Leiria, o novo núncio apostólico em Portugal vai estar na Diocese do Algarve entre os dias 9 e 11de março.

D. Manuel Quintas que, em agosto de 2024, escreveu a carta de renúncia ao Papa, quando completou 75 anos, o limite de idade determinado pelo Direito Canónico para o exercício deste ministério, adianta que a presença do embaixador da Santa Sé “ajuda-nos a crescer também na ligação afetiva e, particularmente, na comunhão eclesial com o Papa”.

O prelado sugere, por outro lado que, a presença do núncio também será um importante auxílio na concretização das “necessárias condições para o acolhimento do novo bispo” e para a continuação do processo sinodal “que estamos empreendendo há muito tempo, na procura dos melhores caminhos de comunhão, de participação, de realização da missão”.

“Mais do que estar a fazer palpites sobre quem será o novo bispo, que eu acho ser um pouco secundário, o importante é esta atitude que nos leva a preparar-nos interiormente para o acolher”, sublinha.

Com uma experiência de 26 anos na Diocese, 21 dos quais como titular, D. Manuel Quintas diz que o núncio apostólico vai encontrar “uma Diocese que está a crescer no que diz respeito à população”, mas que, "por outro lado, também está a ficar com regiões desertas”.

“O interior do Algarve, a serra algarvia, podemos compará-lo muito bem ao interior do país. Há freguesias e paróquias onde já não há escolas primárias, com uma população muito envelhecida. E, depois, há outra realidade que é totalmente contrária, que é a realidade do litoral, que continua a crescer de uma maneira desmedida, às vezes um pouco desorganizada, sobretudo no verão, altura em que mais duplica a população habitual”, descreve.

D. Manuel não qualifica a realidade do turismo no Algarve, limitando-se a chamar a atenção para “uma realidade que temos de assumir” e que absorve grande parte da mão-de-obra disponível.

"Sem a comunidade brasileira, a restauração, no Algarve tinha que fechar portas”, aponta. “Quem diz a restauração, diz também a hotelaria”, acrescenta.

Neste contexto, D. Manuel Quintas admite ser de difícil entendimento dos discursos que hostilizam a imigração. O bispo admite “algumas dificuldades de integração, que se encontram em todo o lado”, mas defende que “nos compete a nós minimizar essas dificuldades, promovendo o acolhimento, de forma que as pessoas se sintam acompanhadas”.

“Compete-nos a nós não abandonar aqueles que acolhemos e que empregamos”, reforça.