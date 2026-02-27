Papa Leão: Retiro quaresmal "foi um momento importante para a nossa vida e para a Igreja"

27 fev, 2026 - 22:04 • Aura Miguel
No final do retiro quaresmal que teve início no passado domingo e terminou esta sexta-feora, o Papa agradeceu, de modo especial ao pregador, o percurso destes dias.
Erik Varden, bispo norueguês de Trodheim e monge trapista, foi o convidado para as meditações centradas no testemunho da vida monástica e nos temas da esperança, liberdade e verdade.
“Estarmos aqui juntos em espírito de comunhão foi um momento muito importante da nossa vida”, disse Leão XIV no encerramento, dirigindo-se aos membros da Cúria que participaram no retiro: “Trabalhamos juntos mas, às vezes, estamos separados, portanto, juntarmo-nos em oração é um momento muito importante para a nossa vida e para a Igreja”.
Com sentido de humor e causando gargalhadas entre os presentes, o Santo Padre também sublinhou: “Nalguns momentos, senti-me particularmente convidado a refletir, por exemplo, quando [o pregador] falou da eleição do Papa Eugénio III e São Bernardo comentou: “O que fizeram? Que Deus vos perdoe!”
Leão XIV concluiu pedindo aos participantes no retiro que vivam as palavras do Apóstolo São Paulo: “Comportai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo”.
O itinerário destes Exercícios Espirituais, teve como tema “Iluminados por uma glória escondida” e centrou-se no exemplo de São Bernardo de Claraval (Doutor da Igreja que viveu entre 1090 e1153), na riqueza da vida monástica até aos nossos tempos e noutros elementos e figuras de santos na vida da Igreja, como S. John Henry Newman (1801-1890), recentemente canonizado.