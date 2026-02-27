Uma ministra, um bispo e um músico entre os oradores do Faith'’s Night Out 2026

O painel deste ano inclui a ministra da Justiça, Rita Júdice ("Na responsabilidade… Uma só coisa é necessária"), o bispo auxiliar de Lisboa D. Rui Gouveia ("Na Igreja… Uma só coisa é necessária"), Pedro Viana ("Num mundo frio…Uma só coisa é necessária"), Sofia Simões ("No sofrimento…Uma só coisa é necessária"), Bernardo Lobo Xavier ("Na fidelidade…Uma só coisa é necessária"), Samuel Úria ("Na arte… Uma só coisa é necessária"), os Iron Brothers ("Na perseverança… Uma só coisa é necessária") e a família Seldon-Harvey ("Na família… Uma só coisa é necessária").

“Serão oito oradores muito diferentes uns dos outros, mais novos, mais velhos, com diferentes vocações. O que lhes pedimos é que deem testemunho de como é que a fé deixou uma marca na sua vida”, explica Constança.

A partir do tema geral, e seguindo a receita vencedora das TED Talks, oito convidados vão falar sobre a sua experiência de fé, em intervenções curtas, de apenas 10 minutos , partindo de várias perspetivas.

"Uma só coisa é necessária" é o tema geral da edição deste ano, inspirado no Evangelho. “É a passagem em que Jesus está em casa de Marta e diz-lhe ‘estás preocupada com muitas coisas, quando uma só coisa é necessária’. Nós também estamos muito atarefados com a azáfama diária das nossas vidas - trabalho, estudos, amigos -, não paramos para pensar no que estamos aqui a fazer e no que realmente importa e falar de temas que são mesmo importantes”, adianta Henrique.

“Felizmente, ou infelizmente para alguns, está esgotado”, confirma à Renascença Henrique José Moser, coordenador da edição deste ano, juntamente com Constança da Cunha, que já fala em encontrar alternativas para as próximas edições: “Sim, t emos de pensar em expandir-nos e mudar para uma sala maior. Ainda ontrm estávamos a falar sobre isso. É muito bom ver que, de facto, há esta adesão ao evento."

A edição deste ano do Faith’s Night Out vai ter casa cheia. A iniciativa das Equipas de Jovens de Nossa Senhora (EJNS) está marcada para as 18h30 de 28 de fevereiro, no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL), e, mais uma vez, a procura foi superior aos bilhetes disponíveis: a poucos dias da realização do evento, os 1.400 bilhetes já estavam vendidos.

Para os organizadores, este é um painel de luxo. "Para além da ministra Rita Júdice e de D. Rui Gouveia, temos a Sofia Simões, vice-presidente da associação Dar a Mão, que trabalha na reinserção de ex-presidiários. Ficou viúva recentemente e vem dar testemunho destas duas dimensões da sua vida. E o Pedro Viana, fundador do Queima-te, uma página do Instagram de conteúdo católico, muito conhecida entre os jovens e muito provocadora, trabalhou na JMJ e tem um grande alcance".

"Temos os Seddon Harvey, uma família numerosa. Virá falar-nos a Sibila, que é uma pessoa que fundou a Missão País, ligada ao movimento apostólico de Schoenstatt, vem-nos dar esta vertente familiar. E os Iron Brothers, são dois irmãos, desde sempre muito unidos, um deles tem paralisia cerebral, que é o Pedro. O Miguel era advogado e decidiu deixar a advocacia e dedicar-se ao desporto, mas incluindo o irmão Pedro. Começaram por fazer algumas provas, hoje em dia já fizeram o Iron Man várias vezes, e são um grande exemplo não só de união entre irmãos, mas também de preserverança e de inclusão no desporto. São uma dupla muito inspiradora."

O painel inclui, ainda, Bernardo Xavier, "um jovem como nós, mas um bocadinho mais velho, muito ativo nas Equipas de Jovens, foi à Jornada Mundial da Juventude no Panamá, já fez um MBA, trabalha no Ministério da Presidência, e não perdeu esta sua energia, é uma pessoa que inspira muita gente".

"Depois, também temos o Samuel Úria, músico, cristão baptista, que é um cantor cuja fé cristã foi desde cedo,uma marca muito ardente na sua arte, na sua música. Achamos que ele vai trazer um testemunho espetacular para o Faith's Night Out", sublinham os organizadores do FNO.

“Queremos trazer Deus para o palco”

Os organizadores dizem que a iniciativa tem sucesso porque responde aos anseios dos jovens. “O FNO oferece uma perspetiva e uma oportunidade de pensarmos sobre as coisas que outros eventos não oferecem”, refere Henrique. Constança acrescenta: “Para nós, jovens que estamos agora a tomar decisões importantes e a entrar, se calhar, no mundo do trabalho, é muito importante ver que quando se entra no mundo profissional a fé não sai de cena e que estas pessoas têm percursos impressionantes e que foi completamente compatível, se calhar até o motor deles."

"Queremos trazer Deus para o palco e falar destes temas tão importantes, inspirar as pessoas a não porem a fé de lado”, enfatiza.

O evento tem sido sempre aberto a todos, crentes e não crentes, ou de outras confissões religiosas. “O nosso objetivo não é só chegar a pessoas católicas para que se tornem ainda mais católicas. O objetivo é pôr toda a gente a pensar um bocadinho em como é que a fé pode ser vivida numa vida normal, na sociedade, a trabalhar, a escrever músicas, ou no departamento de justiça. Como a fé está presente, no fundo, em todo o tipo de atividades."

Muitos dos que participam estão ligados ao movimento das Equipas de Jovens de Nossa Senhora, mas há quem vá pelos oradores. Constança dá um exemplo: “Temos o Samuel Úria, que é um cantor, uma pessoa que seja fã pensa ‘ah, o Samuel Úria vai aqui ter uma TED Talk, vou ouvir'. Por isso, o que também tentamos com um leque eclético de oradores é chamar diferentes pessoas. Claro que muita gente vai pelas Equipas, porque também conhece quem organiza, e há pessoas que vão ao Faith’s Night Out todos os anos, independentemente dos oradores. Temos esses, mas também os que procuramos cativar com os oradores a cada ano."

Henrique e Constança admitem que estão curiosos para ouvir o painel deste ano. “Não fazemos ideia do que é que os oradores vão dizer, têm total liberdade, mas diria que, acima de tudo, estamos entusiasmados”, explica Constança.

“Estamos expectantes, estou muito ansioso por ouvir”, acrescenta Henrique, sublinahdo ser “muito gratificante estar na organização do evento, perceber como funcionamos todos tão bem”.

O sucesso do Faith’s Night Out mede-se pela adesão crescente ao evento, que já teve edições no Porto, em Évora e, por uma vez, em São Paulo, no Brasil. “Foi a nossa internacionalização”, recordam.

“As Equipas estão a crescer em número de jovens e também no número de projetos que têm. Por exemplo, lançaram este ano o podcast + 365, que lê a Bíblia todos os dias do ano, os diferentes da Bíblia, e que está a ter muito sucesso e muito impacto nos jovens, está entre os podcasts mais ouvidos", diz Henrique José Moser.

Constança concorda que o FNO tem um papel importante no fortalecimento do movimento. “As Equipas já fazem 50 anos, têm um grande percurso e é giro ver como este tipo de eventos promove e consolida que as diferentes gerações continuem a acompanhar. Quem era jovem quando as Equipas começaram continua a ter oportunidade de seguir o rumo que as Equipas tomaram. As pessoas gostam muito de acompanhar e estes eventos têm um papel muito importante."