Médio Oriente

Papa: "Parem a espiral da violência antes que se torne uma voragem irreparável"

01 mar, 2026 - 11:39 • Aura Miguel

Leão XIV manifestou a sua "profunda preocupação" pelo que se está a passar no Irão.

Leão XIV apelou à responsabilidade moral dos líderes envolvidos nos bombardeamentos que decorrem no Médio Oriente e no Irão, alertando para a possibilidade de uma tragédia de enormes proporções.

“Sigo, com profunda preocupação, o que está a acontecer no Médio Oriente e no Irão nestas horas dramáticas. A estabilidade e a paz não se constoem com ameaças recíprocas nem com armas que semeiam destruição, dor e morte, mas só através de um diálogo razoável, autêntico e responsável”, disse esta manhã de domingo, no final do Angelus.

“Perante a possibilidade de uma tragédia de enormes proporções, dirijo-me às partes envolvidas o premente apelo a assumirem a responsabilidade moral de parar a espiral da violência antes que se torne uma voragem irreparável. Que a diplomacia encontre o seu papel e seja promovido o bem dos povos que desejam uma convivência pacífica fundada na justiça”, sublinhou.

O Santo Padre também se referiu aos conflitos entre o Paquistão e o Afeganistão: “Elevo a minha suplica por um regresso urgente ao diálogo. Rezemos juntos para que a concórdia prevaleça em todos os conflitos do mundo. Só a paz, dono de Deus, pode curar as feridas entre os povos”.

Cristo responde ao desespero do ateísmo e à solidão agnóstica

Nas reflexões antes de rezar o Angelus, a propósito do evangelho deste domingo sobre a Transfiguração, o Papa lembrou que, “enquanto o mal reduz a nossa carne a uma mercadoria de troca ou a uma massa anónima, precisamente esta mesma carne resplandece da glória de Deus”.

Ou seja, “o Redentor transfigura as chagas da história, iluminando a nossa mente e o nosso coração”. Depois, lançou a pergunta: “O verdadeiro rosto de Deus encontra em nós um olhar de admiração e amor?”

Leão XIV acrescentou ainda: “Ao desespero do ateísmo, o Pai responde com o dom do Filho Salvador; o Espírito Santo resgata-nos da solidão agnóstica, oferecendo uma comunhão eterna de vida e graça; diante da nossa fé fraca, está o anúncio da ressurreição futura: eis o que os discípulos viram no esplendor de Cristo, mas para compreendê-lo é preciso tempo (cf. Mt 17, 9). Tempo de silêncio para ouvir a Palavra, tempo de conversão para apreciar a companhia do Senhor”.

Tópicos
Saiba Mais
