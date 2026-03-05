Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Religião

Cáritas do Líbano declara estado de emergência após nova escalada de violência

05 mar, 2026 - 12:53 • Olímpia Mairos

Ataques na fronteira com Israel já provocaram dezenas de mortos e milhares de deslocados no país.

A+ / A-

A Cáritas Líbano declarou estado de emergência e ativou a sua unidade de resposta rápida depois de uma nova escalada de violência no país, na sequência de confrontos na fronteira com Israel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a organização, nas primeiras horas de 2 de março registaram-se trocas de tiros ao longo da fronteira, seguidas de intensos ataques aéreos israelitas no sul do Líbano, no Vale de Bekaa e nos subúrbios a sul de Beirute.

Citando dados divulgados por autoridades locais, a Cáritas diz que pelo menos 52 pessoas morreram e 154 ficaram feridas, enquanto mais de 32 mil pessoas foram deslocadas. No total, 56 aldeias foram evacuadas e foram registados 221 ataques aéreos em regiões como Baalbek-Hermel, Bekaa, Nabatiyeh, Saida e Tiro.

Abrigos já estão lotados

Muitas famílias fugiram do sul do país em direção a Beirute, Monte Líbano e ao norte, procurando refúgio em escolas, edifícios públicos e centros comunitários convertidos em abrigos temporários.

Dos 191 abrigos já abertos, 114 encontram-se com a capacidade máxima ou acima dela, enquanto as estradas que ligam o sul do país à capital continuam congestionadas devido ao fluxo de pessoas em fuga.

Perante esta situação, a Cáritas mobilizou voluntários e reforçou as operações humanitárias, em coordenação com as autoridades nacionais, preparando 325 abrigos coletivos para acolher deslocados.

A organização também está a expandir cozinhas comunitárias e pontos de distribuição de refeições quentes, além de entregar bens essenciais como colchões, cobertores e almofadas nos abrigos mais sobrelotados.

No Líbano, esta escalada teve consequências humanitárias imediatas e devastadoras. As nossas clínicas médicas móveis foram destacadas para o sul do Líbano, prestando consultas e medicamentos essenciais às famílias afetadas”, refere a Cáritas Líbano.

A solidariedade global é essencial agora para nos ajudar a sustentar e ampliar esta resposta que salva vidas para os mais vulneráveis”, acrescenta a organização.

Número de deslocados pode aumentar

Segundo fontes oficiais, a intensidade e a dispersão geográfica dos ataques indicam que o número de deslocados pode aumentar rapidamente.

Com milhares de pessoas ainda a abandonar as zonas afetadas, as projeções apontam para a possibilidade de mais de um milhão de deslocados internos, caso o conflito se prolongue.

A Cáritas Líbano afirma estar a preparar-se para alargar a resposta humanitária e lança um apelo urgente a apoio internacional, alertando que os mecanismos de ajuda nacionais e internacionais já se encontram sob forte pressão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 11 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)