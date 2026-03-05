Cáritas do Líbano declara estado de emergência após nova escalada de violência

A Cáritas Líbano declarou estado de emergência e ativou a sua unidade de resposta rápida depois de uma nova escalada de violência no país, na sequência de confrontos na fronteira com Israel.

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De acordo com a organização, nas primeiras horas de 2 de março registaram-se trocas de tiros ao longo da fronteira, seguidas de intensos ataques aéreos israelitas no sul do Líbano, no Vale de Bekaa e nos subúrbios a sul de Beirute.

Citando dados divulgados por autoridades locais, a Cáritas diz que pelo menos 52 pessoas morreram e 154 ficaram feridas, enquanto mais de 32 mil pessoas foram deslocadas. No total, 56 aldeias foram evacuadas e foram registados 221 ataques aéreos em regiões como Baalbek-Hermel, Bekaa, Nabatiyeh, Saida e Tiro.

Abrigos já estão lotados

Muitas famílias fugiram do sul do país em direção a Beirute, Monte Líbano e ao norte, procurando refúgio em escolas, edifícios públicos e centros comunitários convertidos em abrigos temporários.

Dos 191 abrigos já abertos, 114 encontram-se com a capacidade máxima ou acima dela, enquanto as estradas que ligam o sul do país à capital continuam congestionadas devido ao fluxo de pessoas em fuga.

Perante esta situação, a Cáritas mobilizou voluntários e reforçou as operações humanitárias, em coordenação com as autoridades nacionais, preparando 325 abrigos coletivos para acolher deslocados.

A organização também está a expandir cozinhas comunitárias e pontos de distribuição de refeições quentes, além de entregar bens essenciais como colchões, cobertores e almofadas nos abrigos mais sobrelotados.

“No Líbano, esta escalada teve consequências humanitárias imediatas e devastadoras. As nossas clínicas médicas móveis foram destacadas para o sul do Líbano, prestando consultas e medicamentos essenciais às famílias afetadas”, refere a Cáritas Líbano.

“A solidariedade global é essencial agora para nos ajudar a sustentar e ampliar esta resposta que salva vidas para os mais vulneráveis”, acrescenta a organização.

Número de deslocados pode aumentar

Segundo fontes oficiais, a intensidade e a dispersão geográfica dos ataques indicam que o número de deslocados pode aumentar rapidamente.

Com milhares de pessoas ainda a abandonar as zonas afetadas, as projeções apontam para a possibilidade de mais de um milhão de deslocados internos, caso o conflito se prolongue.

A Cáritas Líbano afirma estar a preparar-se para alargar a resposta humanitária e lança um apelo urgente a apoio internacional, alertando que os mecanismos de ajuda nacionais e internacionais já se encontram sob forte pressão.